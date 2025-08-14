我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄（左）和許孟哲（右）在《飢餓遊戲》澎湖的比賽中一起合作，讓粉絲直呼期待。（圖／摘自 IG @hunger.games.ctvshow）

▲峮峮雖然人氣超高、廣受歡迎，卻也承受被高度關注的壓力，缺席《飢餓遊戲》錄製固然有合理的原因，她也無奈表示知道怎麼解釋都會挨罵。（圖／摘自 IG @qun_04）

本土啦啦隊女神超人氣代表吳函峮（峮峮），目前也是中視《飢餓遊戲》固定主持人之一，但她近日在澎湖的外景錄製中不見人影，製作單位解釋在7月敲通告時已先詢問大家能否錄影前一天到澎湖，她那天已排定工作，只好錄影日坐最早班的飛機前往，不料楊柳颱風來襲，航班都取消，所以才缺席，希望粉絲能夠理解。網友則注意當天有另一位超人氣啦啦隊女神林襄參與，表示一定會收看。楊柳颱風造成台灣東部、南部和部分離島都有風雨，《飢餓遊戲》製作單位特別在IG上發布圖文，慶幸在澎湖雖然遇到颱風假，卻是直到順利收工後才開始狂風下雨，網友只見照片中孫協志、王仁甫、許孟哲與蔡黃汝等主持人都出現，唯獨峮峮不見，馬上有人留言酸她：「辭職不要做了啦！」支持她的粉絲則回嗆：「你覺得她沒用，你就不要看。」或是聲援她：「峮峮別擔心都會挺妳的。」原來她缺席的背後真的有苦衷。在製作單位的解釋之外，峮峮自己也留言：「他們前一晚（12）非工作日就提前出發，我已經安排了其他工作，只能當天（13）與大家集合直接開錄，結果因颱風因素，13號國內線全面停飛，因此無法參與這兩天的錄影。」她的留言中也無奈表示，雖然知道不管怎麼解釋還是會有人罵，仍想讓大家明白為何沒有球賽應援她卻沒去錄《飢餓遊戲》的原因。儘管峮峮的粉絲沒辦法欣賞到她在澎湖跟大夥兒一起玩遊戲的身影，觀眾還是從製作單位發文中找到新的亮點：另一位超人氣啦啦隊女神林襄，她參加了這次的內容，粉絲樂得直呼：「有林襄一定好看。」至少在澎湖的比賽中，不會完全沒有啦啦隊女神參與。林襄近來也是新聞熱門人物，疑似和球星馬傑森與前樂天女孩阿布舞交往的時間重疊，對此她的經紀公司已宣告會蒐證、追究法律責任。