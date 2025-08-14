我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨今（14）日公布「核三延役」公投廣告，內容仿作成人諷刺動畫「南方四賤客」，大玩政治時事梗。主角「萊爾校長」嘲諷總統賴清德，影片中，車上有乘客因為表達反對意見就被抓走，反諷賴清德執政查水表。不僅如此，廣告中，穿皮衣的正是輝達執行長黃仁勳、戴眼鏡的是和碩董事長童子賢，也因為挺核能被趕下車。國民黨主席朱立倫今天偕同多位青年出席「拒絕電價暴衝路，反對 LIE 功德園」同意核三公投CF發佈記者會。朱立倫表示，距離823投票剩最後十天，這是守護臺灣民主的關鍵時刻，也是守護台灣經濟、國家安全的關鍵時刻。他相信大家很清楚，對於核能，全世界的趨勢都是認為需要延役，所有民意調查也顯示絕大多數的民眾支持核電延役，但民進黨意識形態之下，完全不理會這個事實。他呼籲所有民眾8月23日站出來投下支持核電延役的公投票。朱立倫指出，從今天開始，不但推出新的CF，同時也將舉行各地的宣講活動，希望全黨黨公職同志全力以赴總動員，823的公投是全國性，只要18歲以上的民眾都可以站出來投下同意票，這是非常重要的公投票，希望讓核三延役，確保臺灣穩定的能源供應，不要再亂漲電價，不要再不斷地補貼臺電，去貼補這些「綠友友們」，更重要的是維護國家安全，這也符合全世界重要的趨勢。朱立倫特別感謝國民黨年輕朋友們很有創意，國民黨推出的同意核三公投CF完全是年輕朋友的創意，大家都有這樣的決心共同推動。他也指出，今天晚上將於高雄，與民眾黨黃國昌主席一起進行宣講；週日於雲林也有一場宣講會；下週一於臺北，他與黃國昌主席一起推動核三延役的宣講活動。最後這段期間，黨中央與各地方都將舉辦宣講活動，同時透過新的CF，展現團結努力，催出大家共同的意志。朱立倫也說，「賴清德總統又創造新的名詞」，賴總統前段時間說臺灣不是票多的贏，這就是賴心中的民主？賴清德昨天又說「不是公投可以決定的」，意思是賴清德就是個獨裁者。朱立倫呼籲大家一定要在8月23日，於7個立委選區反惡罷，共同阻擋賴清德的獨裁；同時全國民眾投下公投票，讓賴清德知道真正的民意是什麼？「不是任何事情他說了算，是票多的說了算、是民眾說的算」。與會的國民黨發言人康晉瑜表示，未來的世界是AI的世界、是高科技的世界，這個世界的未來是所有青年朋友的，面對未來高科技跟AI產業發展的世界，大家應該思考臺灣的能源結構能不能因應這樣的世界潮流？執政者又該帶給年輕一代什麼樣的未來？包括童子賢董事長、黃仁勳執行長皆不斷提及，臺灣未來發展高科技AI產業的同時，應該搭配核能的使用，才能讓臺灣的能源更為韌性。請問這些建議賴清德總統聽見了嗎？如果這些建議都聽不見，是不是7月26日之後賴清德總統根本沒有將民意的反撲、希望賴政府重新回到國政上的心聲聽進去？康晉瑜也指出，7月26日之後罷團竟然公然指責選民智商低、智商不足，請問賴清德總統於罷免期間與罷團同行，莫非到823的期間，賴清德仍無心國政、持續與民意對撞嗎？全國高達七成民意支持核三延役，難道賴清德還是沒有聽進民意，仍要專權、獨裁，要實行個人的私心、反對核能延役嗎？他強調，未來的世界必須留給年輕人一個能源穩定的未來；他呼籲全國18歲以上、不分年齡層、族群的臺灣朋友，一起出門投下同意核三延役的公投案，讓臺灣有穩健的能源結構，有充滿光明的科技發展。青年團副總團長郭又睿則分享，最近參與的宣講活動中發現，很多年輕人是支持核三延役的，支持臺灣有更穩健的能源政策與用電選擇。他認為繼續補貼臺電一千億元，根本是債留子孫，也讓臺灣的電價越來越貴，這是大家無法接受的。他強調，錯誤的能源政策與綠電政策讓弊案叢生，也看到滿山滿谷的光電板更讓