▲資深藝人狄鶯（左）近日決定將兒子孫安佐（右）送到日本留學，恐因孫安佐在美國的前科卡關。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

▲孫安佐日前因為身心狀況不佳，出現精神恍惚的症狀。（圖／翻攝自孫安佐IG@sun_gojo99）

資深藝人孫鵬與狄鶯之子孫安佐，日前才宣布以健身教練身分復出，近日又傳出狄鶯有意送他赴日本留學，對此狄鶯表示，兒子日文、英文能力俱佳，加上家族在山梨縣擁有房產，不必擔心生活起居，孫鵬也全力支持，並透露姐姐長居日本，可在當地照應。不過孫安佐的留日計劃，恐因他在美國的前科因而受到影響。狄鶯受訪時強調，孫安佐目前狀況良好，父親節時全家還共享合照，她認為日本留學能拓展視野，也能在語言上發揮優勢。據悉，孫安佐的留學學校尚在評估階段，經紀人則低調回應，這是家人的想法，至於孫安佐本人是否願意，仍需進一步確認。不過，由於孫安佐過去在美國曾因涉及槍枝案件遭判刑，日本移民法專家指出，依《入國管理及難民認定法》，曾被判刑一年以上，特別是涉及暴力或槍枝罪名者，可能無法取得「在留資格認定證明書」或學生簽證，甚至入境時也可能遭拒。專家提醒若孫安佐確實想赴日念書，必須提出改過自新的具體證明，或選擇刑事紀錄審查相對寬鬆的學校，才能提高通過機率，雖然狄鶯和孫鵬對此計畫充滿信心，但能否順利成行，仍有待克服法律與簽證上的關卡。對於孫安佐到日本留學的安排，他的經紀人向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「安佐說是去旅遊，不過出國的部分我覺得他無法去，危險！」坦言孫安佐近期的狀況有在恢復：「但他會有一部分正常、一部分有點認知落差。」