美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊的日籍二刀流球星大谷翔平今（14）日在客場對戰老東家洛杉磯天使隊，與前隊友楚奧特（Mike Trout）交鋒，成為全場最受矚目的焦點。這是兩人睽違876天後再度對決，大谷成功在兩個打席讓楚奧特站著不動三振，日本球評田中賢介（Kensuke Tanaka）盛讚，這次對決對楚奧特的「WBC陰影面積」可能更大了。「WBC傳奇對決」今日在MLB賽場上重現。在第一打席，大谷翔平連飆5顆火球，將對決逼進滿球數後，最後送出一顆招牌橫掃球（sweeper），成功讓楚奧特站著不動遭三振出局。第二打席，大谷的投球策略一變。他先用曲球開局，接著又丟一顆偏外的橫掃球，取得2好0壞的優勢。隨後用直球讓楚奧特打成界外，最後大谷在外角低點送出時速100.7英里（約162公里）的直球，再度讓楚奧特站著不動遭三振。至此，從WBC決賽到這場比賽，大谷已連續三個打席三振楚奧特。對於大谷翔平（Shohei Ohtani）的投球表現，NHK BS轉播的球評、前日本火腿隊球員田中賢介（Kensuke Tanaka）表示讚嘆。他認為，大谷第一打席用曲球開局是出乎意料的。而第二打席最後那顆外角低直球真的很精彩，田中賢介指出，楚奧特還以為是壞球而向裁判抱怨，這代表那顆球比想像中更有延伸感，體感速度和尾勁都更強。田中賢介也分析，讓對手站著不動的三振方式，投手會有種「我做到了」的成就感，搞不好楚奧特反而更有心理壓力。