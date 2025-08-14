我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大牙5年前接受阿廖師求婚，當時兩人看起來很甜蜜幸福。（圖／傳軒經紀提供）

▲大牙（右）曾透露老公接受檢查後發現，精蟲大部分都是殘肢。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

40歲女星大牙（周宜霈）今（14）日無預警宣布與小7歲老公阿廖師（廖勛威）離婚的消息，震驚粉絲。兩人在2020年的5月20日登記，當時大牙曾說自己是不婚主義者，還開玩笑表示她戴上阿廖師準備的戒指很不爭氣。婚後大牙也曾表態想生雙胞胎，希望讓公婆含飴弄孫，但兩人結婚多年遲遲未孕，做了檢查後才發現，原來與老公的精蟲不健康和她的子宮頸過長有關。大牙的老公阿廖師是羽球教練，與多名愛打羽球的藝人也都熟識，兩人交往2年後在2020年登記結婚，當時大牙笑說自己明明是不婚主義，「這故事告訴我們，話真的不要說太早」。阿廖師求婚當下許多藝人好友，包含曾莞婷、鄭仲茵、亮哲、王宇婕、李易等人也都在場，共同見證兩人的幸福。可惜這段婚姻只維持5年之久，大牙今日在聲明中表示，兩人離婚的原因沒有大吵、沒有第三者介入，只是在相處的過程中越來越了解彼此，「過去大牙在當人妻期間，也分享過她對家庭的看法，大牙表示自己看到公婆很喜歡寵物，就覺得如果她生了小孩，公婆一定會很開心，於是大牙也開始萌生想要小孩的念頭，希望能生雙胞胎，如果剛好一男一女就更棒了，不過大牙的肚皮卻遲遲沒動靜。去年大牙才在節目《醫師好辣》上分享，她與阿廖師去做了生殖功能的檢查，醫師表示雖然老公的精蟲活動力不錯，但殘肢蠻多的，簡單來說就是型態不完整，不算健康，應該是壓力大導致。而大牙在檢查時也一度發生醫護人員找不到她子宮頸口的情況，原來是因為她的構造跟常人不太一樣，「跑道比較長」，所以檢查也必須要花多一點時間。醫師就建議他們，如果真的有想懷孕，靠人工的方式比較有機會成功。但如今兩人已和平離婚，大牙也難圓當媽的夢，她僅樂觀地說：「我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。」理性地為雙方的感情畫下句點，十分堅強。