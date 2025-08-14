我是廣告 請繼續往下閱讀

中颱楊柳重創梨山地區，台電台中區營業處今（14）日表示，經台電同仁昨夜搶修，台中地區截至今早上8點30分為止，僅餘和平區1469戶未能復電，主因為大型樹木壓倒配電線路，需配合主管機關清除道路障礙物、道路搶通後，台電人員、機具方能及時推進電力復舊作業◦據台電統計，此次楊柳颱風造成台中曾停電戶6159戶，其中5349戶均集中於和平區，目前剩未能復電之1469戶亦均位於和平山區;台電台中區營業處在楊柳颱風來襲第一時間，即不畏風雨搶修電力，統計動員超過35名以上的搶修人員挺進梨山地區，全力拚復電，而目前尚未復電之千餘戶，亦將力拼於今日入夜前完成復電作業。台電台中區營業處長顏錦義表示，電，對每一位用戶，都很重要！在台電人的眼中，每一個用戶，都是最重要的用戶！台中區處將加派人力，加緊搶修速度，替無電可用的用戶盡速復電，停電造成的不便，也請目前尚無電可用的民眾再給台電一些時間、耐心等待；因為，台電的搶修人員均已在搶修現場為您搶修復電。另外，若民眾家中目前仍無電可用，可使用「台灣電力 APP 」停電報修功能，或透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，查詢或通報停電資訊，若不便使用網路，亦可撥打 1911 客服專線以及台中區處市區巡修課停電通報電話04-22256871，全民協助通報分流，以加速搶修降低停電的不便。