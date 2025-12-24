我是廣告 請繼續往下閱讀

▲昆娜（左）否認婚內出軌張祐嘉（右），表示自已早在今年初就和翁琝森和平離婚了。（圖／昆娜、張祐嘉IG）

▲夏宇禾（左）分手Gino（右）後，近日被拍到與一名多金人夫深夜糾纏在一起。（圖／夏宇禾、Gino臉書）

《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（24）日的娛樂新聞搶先看：歌手辛龍最近復出，但傳出他與劉真的父母關係鬧僵，隱瞞劉真塔位不讓岳父母祭拜，也不給他們見金孫。曾是味全龍啦啦隊小龍女一員的昆娜爆出早已結婚生子，竟還曖昧球員張祐嘉，近日她出面坦承早已離婚國手老公翁琝森，並未婚內出軌。GINO前女友、8點檔女星夏宇禾被拍到與一名多金人夫街頭熱吻，震驚外界。歌手辛龍在愛妻劉真逝世5年後，正式宣布復出，唱尾牙商演。但在辛龍復出之際，據《鏡週刊》報導，他傳出與劉真父母的關係在劉真走後早就鬧僵。據說辛龍隱瞞劉真塔位，不給岳父母探望，甚至曾帶著契約上門，要與岳父母斷絕往來，讓岳父母無法見到家人，祖孫情被強制中斷；但辛龍經紀人回應不清楚此事。前味全龍啦啦隊員「小龍女」之一的昆娜，今年4月爆出已婚生女卻還曖昧球員張祐嘉，遭球團停工。據《鏡週刊》報導，她近日出面澄清戀情，強調「沒有重疊」，當時已與前夫翁琝森分居並完成離婚。昆娜透露，與翁琝森因對未來無共識，於2024年分居、今年初和平離婚。風波曝光後，她工作全停、收入歸零，一度無法負擔房租，身心承受巨大壓力，但她也不否認與張祐嘉還有聯繫。夏宇禾前年與GINO結束6年情，今年4月曾曖昧李聖傑，但否認交往。近日夏宇禾又被直擊疑有新戀情，據《CTWANT》報導，她深夜現身台北中山區招待所，與一名白衣男子互動親暱，不僅依偎、擁抱，還多次接吻。據悉，該名男子家境優渥、交友圈廣，但已是人夫，針對不倫戀一事，夏宇禾目前尚未回應。