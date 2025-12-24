我是廣告 請繼續往下閱讀

▲昆娜（左）前夫是輕艇國手翁琝森（右）。（圖／翁琝森臉書）

▲昆娜（左）今年4月底被拍密會張祐嘉（右），還遭爆出已婚生子，但她強調並沒有婚內出軌。（圖／昆娜IG@queena25__、張祐嘉IG@youjia.fans_81）

味全龍啦啦隊「小龍女」前隊員昆娜今年4月底時被拍到與球員張祐嘉同返住處，緊接著昆娜又被揭露已婚生女一事，兩人的緋聞瞬間成了不倫戀，昆娜也被球團停工，低調退隊。沉寂半年多後，昆娜近日出面澄清戀情，強調她與國手前夫翁琝森早在去年就已分居、今年初正式離婚，她的感情時間線並無重疊，卻因此被啦啦隊冷凍，讓她收入銳減，身心承受巨大壓力。據《鏡週刊》報導，昆娜與輕艇國手翁琝森從大學時期就開始交往，並在2021年低調結婚，生下一女。但兩人因為對未來沒有共識，婚姻漸漸維持不下去，於是在去年8月就選擇分居，今年初更正式和平離婚；小孩交由前夫照顧，昆娜隨時可以去探視，雙方沒有交惡。在離婚後，昆娜坦言自己情緒一度受到影響，加上獨居關係，她處在低潮中，天天以淚洗面，甚至會在練舞時忍不住落淚。張祐嘉也因此注意到昆娜的狀況，對她釋出關心，兩人才會越走越近。至於她與張祐嘉是否真的交往，昆娜坦言兩人並未認真說好要在一起，加上風波曝光後，昆娜被傳故意隱婚、婚內出軌等，迫於輿論壓力，所以他們聯繫也漸漸變少，但現在還是好朋友的關係，昆娜也不否認起初對張祐嘉確實有好感。而昆娜已婚生子加上與張祐嘉的緋聞被爆出後，味全龍球團當時回應，「因健康考量及班表調整需求，昆娜後續場次將暫不出席應援活動。感謝各界關心與理解。」昆娜被因此停工，許多代言、業配工作也跟著停擺，讓昆娜過往6位數的月收入銳減，生活困頓，甚至繳不出房租，只好搬離台北，回到桃園與阿公阿嬤同住。昆娜說自己也因此陷入失眠、焦慮，每天狂哭，更害怕讓家人知道她的情況，不想被看不起，整個人狀態跌至谷底，體重也掉了4公斤，身形消瘦。現在昆娜選擇將感情狀況攤在檯面上，就是希望能重新振作、復出，好好愛自己，暫時不再談感情。而昆娜目前的IG自我介紹欄位移除了味全龍啦啦隊的標籤，已經低調被退隊，但她仍是職籃新竹攻城獅啦啦隊「慕獅女孩」的一員。昆娜去年9月才加入攻城獅，原本棒籃雙棲的她，如今僅剩籃球隊應援，IG仍有9萬粉絲追蹤。