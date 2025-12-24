中央氣象署表示，今（24）日冷空氣抵達台灣，明（25）日聖誕節升級為大陸冷氣團，北台灣白天僅16至17度，最冷時間點在周四晚間到周五清晨，中部以北、東北部僅12至13度，空曠地區10度以下，周四、周五桃園以北、宜蘭防大雨，周末（12月27日至12月28日）冷空氣減弱，但體感仍偏濕冷。
今天的天氣：冷空氣開始南下 越晚水氣越多
12月24日今天的天氣，氣象署指出，東北季風稍增強，北部、東北部氣溫稍下降，白天在桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴；晚上水氣增多，桃園以北、東北部有局部較大雨勢，中南部山區也有零星短暫雨。
氣溫方面，中部以北、東北部低溫16至18度，南部及花東約19度，高溫白天北部、東部22至24度，中南部、東南部高溫26至28度；清晨西半部地區易有低雲或霧影響能見度，行車交通請注意安全。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，東北季風增強，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
聖誕節天氣：全台有雨 入夜氣溫跌破10度
12月25日明天的天氣，氣象署提及，北台灣白天只剩16至17度，中南部、花東20至24度，周四晚上至周五清晨最冷，西半部低溫只剩13至15度，東半部16到18度，局部空曠地區可能出現10度以下低溫。雨區擴展到整個中南部山區，桃園以北、宜蘭需注意「局部較大雨勢」。
一周天氣：高山有下雪機會 下周一才回暖
氣象署說明，周五北部、東半部白天高溫仍只有16至19度，中南部23至24度；周末兩天冷空氣慢慢減弱，溫度略微回升，北台灣高溫來到20度左右，中南部24至26度，全台早晚低溫15至17度，基本上還是偏冷的體感。
水氣搭配低溫，周三晚上到周四，台灣3500公尺以上的高山有機會看到雪或結冰，周五則是3000公尺以上高山就有機會下雪；周末水氣稍微減少，但迎風面桃園以北、東半部、新竹以南山區仍有局部短暫降雨，下周一（12月29日）冷空氣正式減弱後，各地天氣才會回到多雲、較為穩定的型態。
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
12月24日今天的天氣，氣象署指出，東北季風稍增強，北部、東北部氣溫稍下降，白天在桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴；晚上水氣增多，桃園以北、東北部有局部較大雨勢，中南部山區也有零星短暫雨。
氣溫方面，中部以北、東北部低溫16至18度，南部及花東約19度，高溫白天北部、東部22至24度，中南部、東南部高溫26至28度；清晨西半部地區易有低雲或霧影響能見度，行車交通請注意安全。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，東北季風增強，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
聖誕節天氣：全台有雨 入夜氣溫跌破10度
12月25日明天的天氣，氣象署提及，北台灣白天只剩16至17度，中南部、花東20至24度，周四晚上至周五清晨最冷，西半部低溫只剩13至15度，東半部16到18度，局部空曠地區可能出現10度以下低溫。雨區擴展到整個中南部山區，桃園以北、宜蘭需注意「局部較大雨勢」。
氣象署說明，周五北部、東半部白天高溫仍只有16至19度，中南部23至24度；周末兩天冷空氣慢慢減弱，溫度略微回升，北台灣高溫來到20度左右，中南部24至26度，全台早晚低溫15至17度，基本上還是偏冷的體感。
水氣搭配低溫，周三晚上到周四，台灣3500公尺以上的高山有機會看到雪或結冰，周五則是3000公尺以上高山就有機會下雪；周末水氣稍微減少，但迎風面桃園以北、東半部、新竹以南山區仍有局部短暫降雨，下周一（12月29日）冷空氣正式減弱後，各地天氣才會回到多雲、較為穩定的型態。
資料來源：中央氣象署、環境部