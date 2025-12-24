我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張文因金融卡付款失敗，持現金至中山區旅館付錢並預計於17日至20日入住。（圖／翻攝畫面）

台北市人潮聚集的台北車站、中山商圈19日發生震驚社會的隨機殺人案，27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈、持刀砍民眾釀3人死亡後，於誠品南西店頂樓墜樓身亡。警方持續調查張文的犯案動機，發現張文在犯案前3天曾從租屋處搬到中山區附近的一間旅館入住。深入追查後發現，張文另預訂大同區的一間旅館，且入住時間為12月25日至27日，但因未完成付款遭到取消。值得注意的是，該家旅館曾在2018年發時生香港情侶箱屍案。據了解，原本老家在桃園楊梅的張文於今年1月租下中正區公園路的一間套房，在17日即犯案前3天，獨自一人將行李搬至中山區的一間旅館。警方清查張文電腦內的犯案計劃，發現張文除了預訂了中山區的旅館外，另於大同區也預訂了另一間旅館，且這兩家旅館皆鄰近中山商圈。不過，由於張文的金融卡餘額不足下訂失敗，他持現金至中山區的旅館付款後，另一間大同區旅館則遭到取消。更令人毛骨悚然的是，張文預訂17日至20日住在中山區旅館；至於大同區旅館預訂入住日期則為25日至27日，恰巧碰上聖誕節及行憲紀念日放假，若張文發動「第三波攻擊」後果恐不堪設想。不過，警方確認張文計畫為一次性犯案，且鎖定北車以及中山商圈並無其他攻擊目標。此外，張文所預訂的大同區旅館曾於2018年發生香港情侶箱屍案，陳同佳狠心殺死女友潘曉穎，將屍體裝入行李箱後棄屍，並從台灣潛逃回香港，該案件同樣引起社會轟動。