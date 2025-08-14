我是廣告 請繼續往下閱讀

美國前國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）近日發表評論指出，總統賴清德、副總統蕭美琴等人的外交政策，讓台灣與美國總統川普「漸行漸遠」，且每月花6萬美元請雇用遊說公司巴拉德合作夥伴（Ballard Partners）公司，負責「策略宣導與政府關係」，但川普不喜愛這間公司，等於是找錯對象。對此，外交部今日表示，巴拉德公司簽的合約效期是6個月，會在年度做重新檢討。立院外交及國防委員會今日邀請外交部、經濟部、農業部與行政院經貿辦報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢。外交部長林佳龍在10點30分因前往總統府開會，改由次長陳明祺代表備詢。民眾黨立委黃國昌質詢時表示，一直支持台灣的惠頓提出了嚴厲的批評，點出了台灣外交工作的盲點，應該檢討過去這段時間做了哪些事。陳明祺回應說，這是台灣非常好的友人，他的建議會把他當成是真友，對於台灣的建議外交部都會聽進去。黃國昌追問說，還是每個月6萬美元請巴拉德合作夥伴顧問公司嗎？陳明祺回應說，現在還是持續，會在年度做重新檢討，簽約是6個月。