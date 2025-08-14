我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國科羅拉多州近來出現「外星怪兔」，兔子臉上長出奇異的黑色觸手，引發熱議。（圖／翻攝自Ｘ）

被外星生物寄生？美國科羅拉多州近期有民眾發現，當地出現許多長相怪異的兔子，頭部、臉上長出大量黑色觸手，噁心模樣引發網路熱議，獸醫解釋這些兔子是感染某種病毒，雖然不會傳染給人類，但民眾最好不要接觸。據《紐約時報》報導，美國科羅拉多州科林斯堡近期被目擊出現「外星怪兔」，當地居民蘇珊（Susan Mansfield）向媒體表示，看到一隻兔子嘴巴周圍長出像是黑色羽毛或黑色獠牙的東西，「我以為牠會在冬天死掉，但牠沒有，第二年它又回來了，而且還長大了。」有許多網友也在國外論壇Reddit上分享，當地許多野兔臉上、頭上長出像是牙籤或是觸手狀的黑色物體，有些甚至呈現鱗狀或結痂狀，恐怖模樣引發許多討論。事實上，這些外星怪兔是感染「棉尾兔乳突瘤病毒」（CRPV），或稱「肖普乳突瘤病毒」（Shope papilloma virus）的病毒。這種病毒會導致動物頭部及部分長出疣，許多案例中，這些疣會發展成角質化的乳突瘤，看起來就像是黑色的觸手或角。科羅拉多州公園與野生動物管理局證實，這些長相怪異的兔子其實感染了病毒，病毒通過被跳蚤和蜱蟲等昆蟲叮咬而傳播，兔子通常在夏季較溫暖的月份被感染。野生動物專家警告，人們不要接近或觸摸任何受感染的小動物。動保官員說明，雖然這種病毒可以在兔子之間傳播，但它不會感染人類或寵物，因此不會對公眾健康構成威脅。但這種疾病對於兔子不是好消息，雖然有些病例可以自行消退，但長出來的乳突瘤若大到一定程度，會影響兔子進食的能力，導致兔子被餓死。而家兔罹患此病的情況比野生兔子更為嚴重，可能會引發皮膚癌。雖然可以在腫瘤惡化前切除，但不幸的是這種病毒目前尚無已知的治癒方法。雖然最近的病例出現在科羅拉多州，但這種疾病最常出現在美國中西部地區。2013年，明尼蘇達州就有一名網友貼出照片，自家後院出現臉上長滿黑色觸手的兔子，當時就引發轟動。