英國近日發生海鷗在炸魚薯條店外，因叼走顧客食物，而被殘忍踢死的事件，當地動保機構憤而公布男子外貌特徵，並徵求目擊證人，誓要男子為殘害動物被繩之以法。

根據《每日郵報》報導，這樁慘劇發生在當地時間4日，該隻海鷗在威爾斯巴茅斯海濱大道（Marine Parade in Barmouth, Wales）的一家炸魚薯條店外，偷吃顧客的晚餐，隨後遭到憤怒的顧客攻擊和踢打，最終因傷勢過重死亡。

英國皇家防止虐待動物協會（ RSPCA）聲稱，犯案男子有一頭捲髮，身高約1.78公尺，事發時身穿黑色夾克，該組織正在尋求目擊證人的幫助。

RSPCA的動物救援人員達格利希（Julia Dalgleish）強調，在英國，海鷗及其巢穴都受到1981年《野生動物和鄉村法》（Wildlife and Countryside Act 1981）保護，任何導致海鷗遭受痛苦的行為都是違法的。

報導提到，這並不是英國近期唯一的虐待海鷗致死事件，上個月中旬，1名男子在Corridor購物中心的屋頂上，用雨傘襲擊並殺死了小海鷗；7月初RSPCA還收到過一段舉報影片，地點是利物浦市中心，1名男子憤怒的將海鷗的頭砸向垃圾桶，然後再將其扔進桶中。

