震驚全台的「碎屍魔」張介宗殺人案，高雄地院今（14）日首度召開準備程序庭！檢察官指控張介宗，去年底到今年2月間，涉嫌殺害黃姓大嫂、張姓、趙林姓婦人還殘忍肢解、棄屍，調閱相關監視器畫面，認定他罪嫌重大，日前依殺人、遺棄屍體等罪起訴並求處3個死刑，對此，張介宗出庭表示，檢察官指控的犯罪「都不是事實」，他早在幾年前就已經簽署器官捐贈，沒有理由殺人。檢警查出，張介宗涉嫌在去年11月29日、今年1月17日、2月2日，先後在公寓2樓住處，動手殺害兄嫂黃姓婦人、在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，3人被害後還遭利器分屍冰存，疑似被張男拋到前鎮區前鎮運河及高雄港棄置。警方與檢方大動作展開搜索，陸海空搜救隊輪番上陣，成功打撈出多具屍塊，並在張嫌住處發現血跡、凶器等證物。經過法醫比對鑑定，確認死者身份，全案終於水落石出，打撈到的人類頭骨，也確認是張介宗大嫂的頭骨。儘管證據鐵證如山，張男卻仍狡辯否認犯案，僅承認3名婦人曾到訪家中，拒絕認罪，檢方痛在5月28日將他依殺人重罪起訴，並求處3個死刑。高雄地院今日召開準備程序庭，三名受害者家屬也首度出庭，但三人全程都不發一語，而張介宗在出庭時情緒相當穩定，看不出有任何愧疚之意，他向法官表示，檢察官指控的犯罪都「不是事實」，他早在幾年前就已經簽署器官捐贈，「沒有殺人的理由」，更強調自己身材瘦小，要勒死、殺死相對高大的被害人談何容易，就算下手，鄰居也會聽到尖叫聲，且自己身上應該會留下掙扎傷痕，但全都沒有。對於檢察官指控他棄屍在河裡，張介宗表示，他根本沒走到河邊，他只是每天都去騎腳踏車健身，不是去棄屍，如果法官不相信，就趕快速審速決，他也不會上訴，死後就把身體捐給醫院。程序庭上，蒞庭的檢察官和張介宗的辯護律師，雖都同意由凱旋醫院進行鑑定，但雙方對張介宗的鑑定範圍卻出現不同意見，檢察官希望鑑定團隊能加入犯罪學專家，以針對張介宗的犯罪動機、成因、需求進行犯罪剖繪，作為量刑的參考。但辯護律師認為，量刑前鑑定和未來社會復歸的可能性評估，不應將犯罪心理成因、心理剖繪列為法院囑託事項，因為張介宗否認犯罪，相關鑑定可能有違不自證己罪之疑慮。最後法官裁示，鑑定範圍將交由專業鑑定機關決定，但張介宗則可以選擇拒答或保持緘默，相關庭審則將在鑑定報告出爐後，擇期舉行。