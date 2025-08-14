我是廣告 請繼續往下閱讀

726大罷免失利後，多份民調顯示，總統賴清德與行政院長卓榮泰滿意度皆大幅下滑，更傳出內閣改組聲浪。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（14）日向賴政府提出「3方案」，包含「有條件的藍白組閣」、「藍綠合組大聯合政府」、「內閣大改組」，以因應當前已病入膏肓的台灣民主。游盈隆表示，大槓龜後，驚魂甫定的府院黨團，已經悄悄地調整原本高亢的政治腔調與作為，而大罷免大失敗帶來的嚴重政治衝擊已浮現，包括國內的和國際的；賴總統及其執政團隊就算726第一時間沒意識到，經過這半個多月來應該也已心知肚明，再不嚴肅且適當地回應，會有更嚴重的政治後果，進一步必將腐蝕人民對其剩餘的善意與支持。游盈隆提到，借鏡歐美近300年民主憲政的經驗與理論，以及台灣特殊的歷史與民主憲政制度的特質，他化繁為簡，提出三個可能的方案，來因應當前已病入膏肓的台灣民主。第一，游盈隆指出，基於國會三黨不過半的政治現實，以及藍白已形成穩定的多數，賴總統可以大方地提出「有條件的藍白組閣」，建立類似法國第五共和的「左右共治」（cohabitation），總統與總理分屬不同政黨。他說，法國歷史上共有三次「左右共治」的經驗，雖然過程中需經歷磨合期，但證明是一個可行的民主憲政運作，而且一次比一次好。第二，游盈隆提到，因為國會三黨不過半的政治現實，假定民眾黨不願跟民進黨合作，或民進黨不願跟民眾黨合作，由民進黨與國民黨合組大聯合政府，民眾黨扮演唯一反對黨角色。游盈隆說，這種政府型態可以用1966年德國基督教民主同盟（CDU/CSU）與社民黨（SPD）合組史上第一次大聯合政府為例，成效差強人意。2005至2013年，德國再度出現大聯合政府，由梅克爾領導，穩定政局與經濟，並為後續改革鋪路。第三，游盈隆說，內閣大改組，仍由民進黨組閣，但改組幅度必須足夠大，從全面改組到大幅改組，展現賴總統誠心誠意回應廣大民意，大刀闊斧改革的雄心壯志，「點綴式的內閣改組，不但於事無補，更可能有損已經空前低迷的總統聲望」。游盈隆提到，以上這三種因應方案，當然各有其利弊得失，他拋磚引玉，希望給大家多一點想像空間，多呼吸一點新鮮空氣，多一點政治學知識，畢竟當前台灣政治過程實在太苦悶了。