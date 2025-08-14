我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大牙今年5月時，才發文敬祝結婚5週年，怎料之後就未再放閃，宣布離婚。（圖／宜霈vs大牙臉書）

▲大牙27天前才在臉書寫道，「若能各自安好也是良緣」。（圖／宜霈vs大牙臉書）

40歲女星大牙（周宜霈）今（14）日無預警宣布離婚消息，讓粉絲超級意外，因為今年5月20日時，大牙才貼出一張與前夫阿廖師的合照，甜喊：「老公結婚5週年快樂喔」，怎料如今就已離婚。事實上，大牙在5週年後，就未再貼出夫妻合照；她在27天前也曾於社群發文，感性地說：「若能各自安好也是良緣」，當時應該就是在抒發離婚心境，早有暗示。大牙今日宣布已與前夫和平離婚，她說兩人在7月24日就已辦妥手續，彼此之間沒有爭吵也沒有第三者的介入，只是在相處的過程中越來越了解彼此，「而大牙與阿廖師是在2020年5月20日登記結婚的，因此今年5月時，大牙才曬出兩人的合照，甜喊：「老公結婚5週年快樂喔」，怎料看似恩愛的感情，才過了2個月就畫下句點。仔細翻看大牙的社群，也可從中嗅出端倪，她在宣布離婚的27天前，曾在社群發文，感性地說：「有些人、有些事在生命交錯的時候相遇，也會各自奔向自己的目標，沒有對錯，若能各自安好也是良緣」，當時應該就與阿廖師在談判離婚。大牙今日也在聲明中回憶這段5年婚姻，「生活中多數的時光是互相鼓勵、陪伴，努力一齊走過低潮、走過生活困境，讓生活再度回復光亮…」，她強調兩人是和平離婚，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。」