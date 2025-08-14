日系眼鏡品牌JINS近期上傳街訪影片，結果內容受訪者言論涉及歧視唐氏症患者、同志及女性，讓一票民眾看完後忍不住開罵。輿論延燒後，JINS團隊立刻刪除影片，同時發出道歉聲明，聲稱這部影片「未經內部審核」，但卸責說法再度引發網友不滿，紛紛揚言抵制。
街訪影片出現歧視言論！日系眼鏡JINS團隊急道歉
日系眼鏡品牌JINS近日在YouTube官方頻道上傳一支街訪影片，主持人問到回覆手機訊息時的習慣，如果使用大量驚嘆號會有何感受，結果受訪者脫口「很唐」，團隊後製時還拿來當梗，剪了唐氏症患者進入畫面，並附上字幕：「糖在哪裡啊？」除此之外，影片後續又問到使用波浪號的感受，受訪者又說出：「波浪太gay了！」
因此影片上架之後，立刻在網路社群引發輿論譁然，許多網友開始痛罵JINS。對此，JINS Taiwan昨(13)日發出道歉聲明，表示爭議片為「未經公司內部審核過的影片，誤上社群平台」，這絕非JINS製作影片的初衷，並向所有觀看者、唐氏症朋友與同志朋友「謝罪」。
JINS Taiwan也提出3大補救措施，表示將加強內容審核機制，所有影片在上架前，必須確實由委製單位將每支影片提交品牌方審核確保無遺漏，並由內部多重確認通過後再上架。對製作流程與團隊內部也會再教育、進行全面檢討，避免類似情況再次發生；而針對已受影響的族群與觀眾，則持續傾聽意見並檢討改進。
不過道歉聲明出爐之後，大批網友仍不買單，質疑「未經審核」說法不負責任，「很難想像一支影片都已經從篩選拍攝素材走到剪輯完成、上好字幕加上特效或是輔助影音的程度，會出現「未經審核」、「誤上架」這種事」、「一句話未經審核就想卸責？貴公司會不會太離譜」、「這份聲明是不是也沒經審核？沒搞清楚問題所在」、「一部片從素材到剪輯上字幕特效等完成作品後，能未經審核就通過，除了上層外，底部這些拍攝跟剪輯的人也是很有問題」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
日系眼鏡品牌JINS近日在YouTube官方頻道上傳一支街訪影片，主持人問到回覆手機訊息時的習慣，如果使用大量驚嘆號會有何感受，結果受訪者脫口「很唐」，團隊後製時還拿來當梗，剪了唐氏症患者進入畫面，並附上字幕：「糖在哪裡啊？」除此之外，影片後續又問到使用波浪號的感受，受訪者又說出：「波浪太gay了！」
因此影片上架之後，立刻在網路社群引發輿論譁然，許多網友開始痛罵JINS。對此，JINS Taiwan昨(13)日發出道歉聲明，表示爭議片為「未經公司內部審核過的影片，誤上社群平台」，這絕非JINS製作影片的初衷，並向所有觀看者、唐氏症朋友與同志朋友「謝罪」。
不過道歉聲明出爐之後，大批網友仍不買單，質疑「未經審核」說法不負責任，「很難想像一支影片都已經從篩選拍攝素材走到剪輯完成、上好字幕加上特效或是輔助影音的程度，會出現「未經審核」、「誤上架」這種事」、「一句話未經審核就想卸責？貴公司會不會太離譜」、「這份聲明是不是也沒經審核？沒搞清楚問題所在」、「一部片從素材到剪輯上字幕特效等完成作品後，能未經審核就通過，除了上層外，底部這些拍攝跟剪輯的人也是很有問題」。