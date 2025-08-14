我是廣告 請繼續往下閱讀

在Fed利率政策、關稅、地緣政治風險升溫等大背景下，資本布局的「時間價值」與「決策效率」已成為投資績效的核心決勝點。富蘭克林華美投信今（14）日宣布，推動「基金轉申購T+1日」試辦服務，為國內率先縮短基金轉換流程的業者，將幫助投資人更快速地掌握市場契機，並改善因等待時間過長可能錯失投資機會的問題，更減少因市場波動帶來的風險。「T+1」指的是基金交易流程中，投資人相比，T+1大幅縮短了資金運作的時間，讓投資人可以更快速地完成資產配置，減少因市場波動帶來的風險。富蘭克林華美投信指出，原先基金轉申購是「先賣出再買進」，因此需要耗費冗長時間，但漫長的等待將帶來巨大的市場風險，如今把時間提前縮短至「T+1」，投資人等待時間從5天變1天，也能幫助投資人事半功倍。此外，投資人若不想投資基金，想贖回現金，富蘭克林華美投信董事長黃書明表示，過去需等待5至7個營業日的基金轉換流程，已成為當前市場環境中的巨大機會成本與風險。T+1轉申購服務將「被動等待」轉化為「主動布局」，大幅提升資金調度效率，改變投資人與市場互動方式，實現資產管理的結構性提升。富蘭克林華美投信總經理王亞立補充，傳統交易流程中的時間差造成「效率摩擦」，侵蝕回報並放大風險。透過流程再造與技術整合，T+1服務消除了這一瓶頸，不僅提升台灣基金產業競爭力，更確保投資決策能即時執行，展現對投資人公平性的承諾。首波試辦「基金轉申購T+1日淨值計算」服務的7檔基金包括富蘭克林華美特別收益基金、富蘭克林華美多重資產收益基金、富蘭克林華美策略高股息基金、富蘭克林華美全球醫療保健基金、富蘭克林華美AI新科技基金、富蘭克林華美全球基礎建設收益基金、富蘭克林華美優選非投資等級債券基金。富蘭克林華美投信強調，