國民黨主席改選將於10月18日登場，傳出台中市長盧秀燕不參選，日前孫文學校總校長張亞中表態選到底。前國民黨立委鄭麗文昨（13）日再度於節目中強調，「盧秀燕不管做怎樣決定我都支持，盧不選，我就選到底」，她表示自己有決心扛起重任，並將於823後正式表態。鄭麗文昨天在《下班瀚你聊》節目中指出，無論盧秀燕做何決定，她都全力支持與尊重。她認為國民黨正處於歷史關鍵時刻，需要有人勇於承擔責任，尤其2028年大選備受關注。她表示，許多黨員與支持者期盼黨主席與未來總統參選人一致，以減少內部困擾。鄭麗文坦言，現任國民黨主席職位極具挑戰性，而台中市政同樣需全力投入，盧秀燕面臨的兩難選擇並不意外，若兩頭落空將辜負市民與黨員期望，因此盧秀燕專注市政是合理考量。若盧秀燕放棄參選，她強調會全力承擔責任，帶領國民黨度過關鍵時刻。針對參選動機，鄭麗文指出並非針對現任國民黨主席朱立倫，而是因朱多次表示願意交棒，加上盧秀燕傾向不參選，黨不能讓外界認為無人願承擔重責。她自認有決心與能力，並表示「盧秀燕不管做怎樣決定我都支持，盧不選，我就選到底」，強調將堅持到底，展現黨內民主機制的公開透明。