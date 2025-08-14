泡麵是不少人家裡必備的糧食之一，中元節即將到來，Yahoo購物就統計出「2025中元泡麵熱銷榜」，前5名排行中，由「來一客鮮蝦魚板」獨佔鰲頭，地方著名美食「林聰明砂鍋魚頭杯麵」也上榜，當中唯一的異國口味則是「日清咚兵衛油豆腐烏龍麵」。
根據世界泡麵協會（WINA）統計，2024年全球泡麵總銷量突破1202億份，台灣每年平均就吃掉約9.3億份泡麵，全球排名第17。隨著農曆7月到來，民眾也要開始準備中元普渡，Yahoo購物統計發現，近一週可以一次備齊的「普渡箱」銷量成長7成。另外，零食、泡麵較去年同期最高出現8成漲幅。
Yahoo購物同時公布「2025中元泡麵熱銷榜」，今年國民泡麵強勢霸榜，「來一客鮮蝦魚板」是長年熱銷冠軍，嘉義百年名店的「林聰明砂鍋魚頭杯麵」拿下第三名，經典的「統一麵肉燥風味」、零食類型的「統一脆麵」分別拿下第四、第五名。其中唯一的異國泡麵，是「日清咚兵衛油豆腐烏龍麵」，把農心辛拉麵擠出前五名，奪得第二名。
Yahoo購物2025中元泡麵熱銷榜
Top 1 來一客鮮蝦魚板
Top 2 日清咚兵衛油豆腐烏龍麵
Top 3 林聰明砂鍋魚頭杯麵
Top 4 統一麵肉燥風味
Top 5 統一脆麵
另外，Yahoo購物9月7日前推出「中元搶先Buy」普渡商品下殺5折起， 8月17日前全站消費滿5000再送520購物金；Yahoo拍賣同步祭出中元檔期優惠「怪怪惹人愛」，即日起至8月31日消費滿520元抽威秀電影票，單筆滿1500元加碼抽10%超贈點，8月17日前還可享7-ELEVEN天天免運。
統一泡麵奪酷澎銷售冠軍
美商Coupang酷澎也公布2025年第二季銷售排行，泡麵品牌以本土老字號統一、韓國品牌農心競逐銷售冠軍，台系濃郁風味與韓式爽辣口味各有愛好者。零食方面，擁有樂事、多力多滋的台灣百事，奪下洋芋片類冠軍，休閒零嘴類則吹起「台風」，嘉義伴手禮名品福義軒穩固第五名。
資料來源：世界泡麵協會（WINA）
我是廣告 請繼續往下閱讀
Yahoo購物2025中元泡麵熱銷榜
Top 1 來一客鮮蝦魚板
Top 2 日清咚兵衛油豆腐烏龍麵
Top 3 林聰明砂鍋魚頭杯麵
Top 5 統一脆麵
另外，Yahoo購物9月7日前推出「中元搶先Buy」普渡商品下殺5折起， 8月17日前全站消費滿5000再送520購物金；Yahoo拍賣同步祭出中元檔期優惠「怪怪惹人愛」，即日起至8月31日消費滿520元抽威秀電影票，單筆滿1500元加碼抽10%超贈點，8月17日前還可享7-ELEVEN天天免運。
統一泡麵奪酷澎銷售冠軍
美商Coupang酷澎也公布2025年第二季銷售排行，泡麵品牌以本土老字號統一、韓國品牌農心競逐銷售冠軍，台系濃郁風味與韓式爽辣口味各有愛好者。零食方面，擁有樂事、多力多滋的台灣百事，奪下洋芋片類冠軍，休閒零嘴類則吹起「台風」，嘉義伴手禮名品福義軒穩固第五名。