泡麵是不少人家裡必備的糧食之一，中元節即將到來，Yahoo購物就統計出「2025中元泡麵熱銷榜」，前5名排行中，由「來一客鮮蝦魚板」獨佔鰲頭，地方著名美食「林聰明砂鍋魚頭杯麵」也上榜，當中唯一的異國口味則是「日清咚兵衛油豆腐烏龍麵」

根據世界泡麵協會（WINA）統計，2024年全球泡麵總銷量突破1202億份，台灣每年平均就吃掉約9.3億份泡麵，全球排名第17。隨著農曆7月到來，民眾也要開始準備中元普渡，Yahoo購物統計發現，近一週可以一次備齊的「普渡箱」銷量成長7成。另外，零食、泡麵較去年同期最高出現8成漲幅。

▲Yahoo購物統計發現，近一週可以一次備齊的「普渡箱」銷量成長7成。（圖／Yahoo購物提供）
Yahoo購物同時公布「2025中元泡麵熱銷榜」，今年國民泡麵強勢霸榜，「來一客鮮蝦魚板」是長年熱銷冠軍，嘉義百年名店的「林聰明砂鍋魚頭杯麵」拿下第三名，經典的「統一麵肉燥風味」、零食類型的「統一脆麵」分別拿下第四、第五名。其中唯一的異國泡麵，是「日清咚兵衛油豆腐烏龍麵」，把農心辛拉麵擠出前五名，奪得第二名。

Yahoo購物2025中元泡麵熱銷榜

Top 1 來一客鮮蝦魚板

Top 2 日清咚兵衛油豆腐烏龍麵

Top 3 林聰明砂鍋魚頭杯麵

▲林聰明砂鍋魚頭杯麵，優惠價999元，8月31日前優惠價549元。（圖／翻攝自Yahoo購物中心）
Top 4 統一麵肉燥風味

Top 5 統一脆麵

另外，Yahoo購物9月7日前推出「中元搶先Buy」普渡商品下殺5折起， 8月17日前全站消費滿5000再送520購物金；Yahoo拍賣同步祭出中元檔期優惠「怪怪惹人愛」，即日起至8月31日消費滿520元抽威秀電影票，單筆滿1500元加碼抽10%超贈點，8月17日前還可享7-ELEVEN天天免運。

統一泡麵奪酷澎銷售冠軍

美商Coupang酷澎也公布2025年第二季銷售排行，泡麵品牌以本土老字號統一、韓國品牌農心競逐銷售冠軍，台系濃郁風味與韓式爽辣口味各有愛好者。零食方面，擁有樂事、多力多滋的台灣百事，奪下洋芋片類冠軍，休閒零嘴類則吹起「台風」，嘉義伴手禮名品福義軒穩固第五名。

▲Coupang酷澎2025第二季熱銷排名。（圖／Coupang酷澎提供）
資料來源：世界泡麵協會（WINA）

