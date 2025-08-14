國民黨主席朱立倫的任期將至10月底止，過去他也曾多次公開宣稱要交棒，而目前黨內呼聲最高的候選人就是台中市長盧秀燕，不過近日卻傳出她不參選黨主席，引發黨內議論紛紛，不過盧秀燕本人至今仍未表態。對此，前立委蔡正元判斷，盧秀燕內心真正的態度，將會等到823這時間點過後，才會浮現表態。
蔡正元今（14）日受邀上《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》，他表示目前皆為知情人士所放出的消息，但蔡正元判斷，盧秀燕真正的態度，將會等到823第二波罷免投票過後才會表態，不過他認為，國民黨主席的人選，最好要與2028年的總統候選人合而為一，指揮調度才會比較順暢。
蔡正元提到，昔日曾為總統候選人的侯友宜，就因為不是黨主席的關係而引發許多問題，像是太晚才出現，所以這一次若能黨主席與總統候選人一起選出來最佳。他也向黨內人士喊話，若有想要選總統，再出來競爭黨主席；如果不選總統，黨主席要不要當，大家再考慮一下。
接著，蔡正元也談及，韓國瑜是不錯的黨主席人選，只可惜他被困在立法院，但若是韓國瑜離開，可能就會被民進黨團總召柯建銘搶走院長的位置；至於現任黨魁朱立倫，蔡正元認為他是有功也有過，雖然726大罷免全面守住，但許多黨公職都被抓去關，直言朱立倫內心應該也是百感交集。
