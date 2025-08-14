我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒華（右上）確定擔任AAA慶典的主持人。（圖／AAA官網@10th anniversary AAA 2025）

AAA成立10週年 確定來台舉辦

從桃園換到高雄世運 傳出為了服務更多粉絲

韓國一年一度的，地點原本是在能容納2萬人的「樂天桃園棒球場」，如今傳出為了服務更多粉絲、迎接更多藝人，有望移師到5萬人的場地：高雄世運主場，根據《鏡報新聞網》報導，恰巧世運場地12月6日、7日都有檔期，但《NOWNEWS今日新聞》求證主辦單位，截稿前未予回應。AAA是由媒體《StarNews》主辦的活動，為南韓首個結合歌手與演員的綜合性頒獎典禮，集結一年來為K-POP、韓劇、韓國電影發光發熱的明星們，憑藉豪華陣容與僅在AAA才能見到的多元表演舞台，屆屆都引發熱烈話題，BTS、BLACKPINK、SEVENTEEN、金秀賢、劉亞仁、朴敏英、邊佑錫都曾在該典禮得過獎。今年AAA成立10週年，為了慶祝，特別移師台灣舉辦，宣布12月6日、7日在「樂天桃園棒球場」登場，頒獎典禮主持人為IVE張員瑛、2PM李俊昊；李濬榮、i-dle（舊團名：(G)I-DLE）舒華、Allen則是擔任慶典《ACON 2025》的主持人。不過今天傳出活動異動，韓方跟主辦為了能服務到更多粉絲，有望移動到更大的場地，剛好高雄世運主場12月6日、7日都有檔期，能容納「樂天桃園棒球場」原先2萬人的2倍，不過消息尚未獲得韓方證實，主辦單位也未出面回應，仍讓粉絲相當期待。官方表示，今年的AAA象徵不只是頒獎典禮，而是讓所有人能共同參與、共享的K-POP狂歡派對，詳細形式日後公布。