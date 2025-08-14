我是廣告 請繼續往下閱讀

每年秋冬都是流感疫情升溫的開始，今年初知名藝人大S赴日期間流感併發肺炎驟逝的消息，掀起民眾「流感疫苗搶打潮」。新冠疫情近期雖較趨緩，但根據疾管署資料顯示併發重症本土病例及本土死亡病例，仍處相對高點；重症和死亡個案仍以65歲以上長者占絕大多數，8成6以上未接種JN.1疫苗。台灣健康聯盟8月12日召開「2025左流右新防疫策略專家座談會」，邀請中央疾管署及地方衛生局代表，共同討論「左流右新」防疫政策地方執行面對的挑戰，並邀請地方衛生局分享疫苗施打策略，一同探討如何提升國人疫苗施打率，以守護國人健康。疾管署署長莊人祥表示，今年秋冬COVID-19疫苗將優先採用LP.8.1變異株疫苗，並保留不同製程的JN.1疫苗供不適合接種mRNA疫苗的民眾選擇。接種時程自10月1日起分兩階段與流感疫苗同步開打，延續「左流右新」共同接種策略，鼓勵65歲以上長者及高風險群體一次完成兩種疫苗施打，減少就醫次數並提升便利性。114年左流右新接種政策目標，COVID-19針對65歲以上長者及醫事人員設定目標接種率，分別為長者40%、醫事人員40%；流感疫苗則針對65歲以上長者、學生、學齡前幼兒及醫事人員設定目標接種率，分別為長者55%、學生75%、學齡前幼兒65%及醫事人員75%。今年也將疫苗接種率納入感染管制查核指標，確保施打率達標。此外，中央將持續提供合約醫療院所施打獎勵，新增「65歲以上共同接種獎勵」，以及加強衛教及醫事人員教育訓練，提供正確資訊以增加民眾施打意願。新北市政府衛生局王美華科長表示，新北市以跨局處合作為核心，結合教育局、社會局與民政系統，整合社區、學校及長照機構資源，確保高風險族群能在熟悉的環境中完成接種。台中市政府衛生局陳美惠技正表示， 台中的「市府疫苗預約系統」為全國唯一可預約全品項疫苗的平台，並支援多種疫苗同日施打，一次預約即可完成；此外還會發送預約簡訊，提醒民眾按時接種，並整合社群媒體、跑馬燈、LINE群組等多元宣導管道。台南市政府衛生局黃琬淇科長表示，台南市特色之一是將接種活動融入地方文化活動，例如與廟會、地方慶典、文創市集合作設置疫苗專區，讓民眾在參加活動時順道完成接種。對於65歲以上長者與偏鄉居民，台南市安排醫療團隊與移動接種車，深入漁村、山區進行服務，並透過村里廣播與地方耆老動員提升接種率。馬偕醫院邱南昌醫師表示，新冠疫情2025 年夏季再度升溫，第 23 週重症數達 166 例，死亡39例，其中近 90% 未接種 JN.1 疫苗，可見新冠疫情仍具相當威脅性，更凸顯接種疫苗的重要性。根據美國與台灣的監測數據，流感與COVID-19疫苗共同接種的安全性無虞，常見的不良反應（如局部紅腫、輕微發燒等）發生率與單獨接種相近，建議地方縣市後續應協助宣導共同接種並無安全性問題，降低民眾端的疑慮。專家座談會前邀請地方衛生局進行疫苗政策執行問卷調查，據調查內容分析，多數縣市反映疫苗推動主要阻礙包括：民眾對新冠與流感風險認知不足、假訊息影響接種意願、醫療院所協作機制不足、人力與經費有限等。地方政府希望中央能提供更多即時支援，包括提高疫苗處置費或補助經費、加強中央層級的公共溝通（如名人代言、澄清假訊息）、提供分眾化的接種指引與宣導素材。台灣健康聯盟吳玉琴理事長總結表示，經過座談會討論，可以看出地方執行策略已有方向也透過座談會互相交流學習，但仍需中央加強資源挹注與宣導支援；「左流右新」今年是第二年執行，新政策推動難度較高，期望參考歐美經驗，共同接種策略有效提升疫苗接種率，成功達成新冠及流感接種率的政策目標。在中央與地方協力、社區共同參與，才能在流感與新冠的雙重挑戰下，守住全民健康防線。