▲Lisa（右）跟坂口健太郎（左）在MV中有許多唯美畫面。（圖／翻攝自Lisa IG＠lalalalisa_m）

▲坂口健太郎（如圖）受邀出演Lisa的MV。（圖／翻攝自Lisa IG＠lalalalisa_m）

▲Lisa（右）跟坂口健太郎（左）有許多回憶愛情的片段。（圖／翻攝自Lisa IG＠lalalalisa_m）

韓國女團BLACKPINK成員Lisa昨（13）日為自己過去發行的歌曲〈Dream〉發行了微電影MV，不僅如此她還請來了知名的日本演員坂口健太郎擔任MV男主角，兩人在片中飾演情侶，睡一張床擁抱的畫面也曝光。〈Dream〉一曲是Lisa年初發行的專輯《ALTER EGO》的收錄曲之一，是專輯裡的第十三首歌。Lisa也在社群表示，「這是一個又感人又美麗的故事，獻給你們。」在微電影MV預告中，坂口健太郎用日文說著旁白，「我們已經結束了，雖然一切的開始非常美好，我只不過是想在最後靜靜的看著你，但我什麼也做不到。」同時畫面中，可以看見兩人回憶過往的美好，坐在窗戶談笑風生、一起擁抱的夜晚、兩人睡在同一張床上對視等畫面，畫面非常唯美。MV一開始可以看見Lisa站在教堂中，破題告訴觀眾這是一段已經結束的愛情，接著她陷入了過去跟坂口健太郎相愛的回憶中，而兩人在片中各自以日文、韓文的方式來溝通，不需要翻譯就能理解雙方意思，似乎象徵著兩人已經突破了異國戀情侶最困難的語言問題。Lisa在歌曲的後半部問了坂口健太郎：「下輩子想要成為什麼？」坂口健太郎則反問她：「這是一個很難的問題，妳呢？」Lisa則表示自己想要變成一棵樹，此時坂口健太郎則回答：「那我要成為可以襯托美麗的樹的湖泊。」歌曲最後，Lisa抱著骨灰來到了湖邊，流著淚將兩人的承諾灑進了湖中。影片曝光後許多粉絲紛紛看到哭，直呼「沒想過Lisa跟坂口健太郎可以這麼搭」、「歌詞對上的MV的每一幕」、「看不了生離死別，現在眼淚止不住」、「故事、運鏡跟色調都超愛，真的看到哭」、「Lisa多演一點戲吧！眼神好像會說話一樣。」