行政院會今（14）日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，原先國民黨要求普發現金在今年10月底前發放完畢，修正後將改為特別預算公布後1個月內開始發放，並於7個月內發放完畢，修正案還需送至立院審議後定案。對此，媒體人鍾年晃堅決反對，「普發現金，萬萬不可」，並直言這是一種政治自殺行為。鍾年晃表示，藍白聯手在726前通過每人普發現金一萬，明眼人都知道就是一種詐騙，行政院當時說此舉違憲、要舉債發金違反財政紀律。沒想到，726之後，一切都變了，行政院開始考慮要普發，好像突然之間不違憲了，舉債也不是問題了，而且要設法「解決憲法紛爭」。說穿了，是由行政院主動提修正案，閃過憲法70條立法院不得增加預算的障礙，這種作法無非是唾面自乾，自己打臉給對手欣賞。鍾年晃進一步提到，台股已經來到24000點，國內經濟動能依然強勁，現階段台灣經濟面最大的變數是與美國的關稅談判，但這不是普發現金可以解決的問題，反而政府手上應該保留更多資源因應未來的變局。風災重建條例、下會期軍購特別預算、明年國防預算要達GDP3% ，加上財劃法從中央拿走3800億，明年總預算需要舉債因應。中央政府財政已經困窘，卻還附和藍白普發現金，根本就是敗家子。「如果行政院真的決定依照藍白設定的戰場普發現金，就是一種政治自殺。」鍾年晃強調，因為民進黨得不到任何政治紅利，換來的只有藍白兩黨奚落，他們支持者不會感謝「政府德政」，民進黨支持者更會搥胸頓足，憤恨所託非人。鍾年晃補充說明，而且這次讓藍白得逞，將來只會需索無度，民進黨都買單嗎？如果不論是否合法、合理都照立法院決議辦理，行政院乾脆改名「立法院行政局」算了執政團隊不要誤判情勢，天真的以為委屈可以求全，那不過是痴人說夢。因為藍白真正想要的是2028的中央政權，現在掣肘、杯葛只是手段而已。最後，鍾年晃認為，行政、立法兩權是互相制衡，立院生態朝小野大的事實，到下次改選前無法改變，但是過去一年多來，行政權把自己做小了，才會讓立法權獨大，如果這次再讓步，無異提前宣布賴清德總統已經進入「看守階段」了。