第二波大罷免將在23日登場，國民黨南投縣立委游顥昨天在臉書上傳急診就醫照片，透露因血尿就醫，卻被看出地點在台大醫院雲林分院，事後遭網友嘲笑打悲情牌。藍委廖偉翔批評挺罷人士「非常沒有人性」，喊話罷團約束支持者的脫序言行。廖偉翔說，游顥不停在災區奔走、於風雨中勘災，幫忙民眾處理災情通報，同時還要反惡罷，如今又有颱風來襲，在野黨立委身心壓力巨大，游顥不堪重負病倒，卻有罷免游顥的支持者，不僅在群組內大肆嘲笑這是「悲情牌」，甚至影射病情是捏造，還拿生病照片借機消費「當委員還要去雲林看診」，實在非常沒有人性。廖偉翔指出，醫學中心的設立本就有全國性規劃，應由中央統籌規劃，而非把醫療資源的問題當作罷免理由，更何況歷任縣長都努力爭取醫院到南投設立，罷免支持者這樣的做圖與言論毫無人性，呼籲罷免團體應該好好要求支持者，停止這種消費行為，否則只會招致人民反感。