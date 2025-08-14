我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大牙（右）與前夫阿廖師（左）結婚時，曾公開一組黑白色調的婚紗照。（圖／阿廖師臉書）

▲大牙2023年時，勇敢站出來指控黑人性騷擾的惡行，讓她一度面臨失去工作、收入暴跌的困境。（圖／讀者提供）

女星大牙（周宜霈）今（14）日無預警宣布離婚消息，震驚各界。她過去因出面指控黑人（陳建州）性騷擾，曾一度面臨經濟低潮，失去工作機會，月收入只剩1萬元，大牙當時自嘲她是靠老公養的米蟲。如今兩人離婚，大牙也透過經紀人回應，與指控黑人一事無關，強調前夫當時的陪伴是真的，兩人一起挺過難關，絕非如今離婚的理由。大牙今日公開與前夫阿廖師離婚的消息，她表示兩人在7月24日就已辦妥離婚手續，是和平分開。而大牙過去曾在採訪時多次提及老公的不離不棄，甚至在她出面指控黑人性騷擾事件後，工作量大減，月收入只剩1萬元時，老公依舊陪在她身邊，當時大牙還自嘲，自己是靠老公養的米蟲，想不到曾經如此恩愛的兩人，會走上離婚的道路。外界好奇難道是因為黑人事件，成了兩人離婚導火線。大牙今日也透過經紀人回應，「絕對沒有關係」，表示當時兩人一起挺過低潮、互相扶持的情意絕對是真的。大牙也在聲明中提到，她與前夫的分開沒有嚴重爭吵，也沒有第三者介入，只是一起面對愛情的消失，改以家人、朋友的身分相處。大牙婚後與阿廖師也以800多萬元的價格，在汐止買下預售屋，室內空間不到20坪，當初為了打造足夠的收納空間，他們花了80幾萬裝潢，如今兩人分道揚鑣，經紀人也表示房子是大牙的，「在婚前就已購入的預售屋，二人分開後有將這一塊理清楚，沒有爭議。」對於突然宣布離婚，大牙坦言，是因為不想到被外人發現時才吐露實情，所以選擇自己將離婚一事公開，選在今天發出也沒什麼特別的原因。至於每年夫妻倆都會舉辦的「憂敗羽球盃」是否還會再舉辦？經紀人表示目前無法保證未來是如何，至少不會是兩人一起辦了。