核三重啟公投8月23日投票，第四場意見發表會昨登場，民眾黨主席黃國昌擔任正方。對此，民進黨今（14）日批評，2018黃國昌打臉2025黃國昌，「昨是今非，價值搖擺！」民進黨表示，823公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」乍看是重啟與否的選擇，然而細看文字可以發現，這個公投的是非選擇，僅只是「如果檢查安全的話，是否可以運轉」，但事實上，今年5月《核管法》在藍白人數碾壓之下已經修法，目前狀態已經是全台「所有核電廠」，「隨時可以，提出重啟延役申請」，換句話說，公投主文所敘述的，就是現況，根本無需花費11億公帑，再辦一次公投。民進黨指出，核三廠區緊鄰墾丁國家公園，已在恆春鎮運作40年，終於等到依法停機、準備除役，但現在黃國昌卻要用全國投票的方式，以多欺少，決定恆春鎮、屏東縣的命運，「如果黃國昌真的是如他所言的在乎能源政策，那撇除核一廠輸電設施已拆除不提，一樣位於新北的核二廠，為什麼就不必接受公投重啟的決定？」民進黨提到，黃國昌推諉說因為核二沒有核廢的乾貯設施，但乾貯設施即將於近年完成，「黃國昌既然要選新北，是不是也該為核一 、核二、核四的未來，表示一下安排？」民進黨說，核三廠底下的恆春斷層、不夠完善的安全紀錄，也讓人為核三延役的安全打了最大的問號，在核安無解、核廢無人願意承受的情況下，討論核三廠的延役，就只是得過且過、紙上談兵而已。民進黨諷刺，沒有人希望把核廢料放在自己家裡、用核燃料棒放誰家是恐嚇人民、非核家園的理念從未改變、台灣需要核能發電廠、核電便宜根本就是謊言、擔任挺核政黨黨主席、擔任反核政黨黨主席等語，都是黃國昌說過的，核能問題從未真正被解決，安全問題更是不應該被當作公投的題目，能源問題可以好好討論，但絕不是黃國昌的拿來包牌籌碼。