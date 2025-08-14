我是廣告 請繼續往下閱讀

▲FIBA亞洲盃官方社群在IG發布迷因圖，揶揄中華男籃，台灣球迷炸鍋了。（圖／取自FIBA亞洲盃IG）

中華男籃隊在今（14）日凌晨的亞洲盃8強賽中，與伊朗隊激戰後痛失晉級4強門票。然而，比賽結束後，國際籃球總會（FIBA）官方IG竟發出帶有嘲諷意味的迷因圖，不僅挑起台灣球迷的強烈怒火，也讓中華籃球協會（籃協）震怒。雖然FIBA在輿論壓力下已將貼文下架，但籃協表示將嚴正溝通，而體育署也表態力挺中華男籃，將去函抗議，捍衛台灣的立場與尊嚴。本屆亞洲盃，中華男籃隊堪稱近10年最強陣容。不僅囊括了旅外好手陳盈駿、林庭謙及劉錚，還加入了台美混血的賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）兄弟檔，幫助球隊睽違12年再次闖進8強，甚至一度有機會重返4強。可惜在8強賽面對伊朗隊時，中華隊花光多達21分的領先優勢，最終以3分之差抱憾吞敗。正當台灣球迷處於遺憾情緒中時，FIBA亞洲盃官方社群卻在賽後發出嘲諷式哏圖，文案搭配「叫救護車，但不是幫我」，並在圖片上放上中華隊與伊朗隊的隊徽，此舉無疑是往中華隊的傷口上灑鹽。該篇貼文一出，立刻引起台灣球迷的強烈不滿，留言區隨即被灌爆，網友紛紛抨擊FIBA不尊重中華隊。台灣職業籃球大聯盟（TPBL）甚至以英文留言聲援球員，強調「希望FIBA對每支參賽球隊保持相同的尊重」。中華籃協副秘書長張承中對此表達嚴正立場，他強調，FIBA官方社群發布此種嘲諷式哏圖，是非常不適當的行為。張承中表示，勝敗是兵家常事，但中立的主辦單位不該在輸球一方的傷口上灑鹽，這不僅分化了兩隊與球迷情感，更與FIBA「凝聚人心，團結所有社群」的使命背道而馳。體育署也表態力挺中華男籃，強調中華隊在亞洲盃打入8強，表現已令人振奮。「每一支國家隊都是代表國家榮耀，對賽事全力以赴，應獲得尊重。」在各界抨擊之下，FIBA官方已將該篇貼文下架。