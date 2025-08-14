我是廣告 請繼續往下閱讀

▲FIBA亞洲盃官方社群在IG發布迷因圖，揶揄中華男籃，台灣球迷炸鍋了。（圖／取自FIBA亞洲盃IG）

中華男籃在今（14）日凌晨的亞洲盃8強賽中，與伊朗隊激戰後痛失晉級門票，卻在比賽結束後，遭FIBA亞洲盃官方IG以迷因圖公然嘲諷。這張諷刺意味濃厚的貼文，在台灣球迷之間引爆強烈不滿。對此，中華籃球協會（籃協）震怒痛批，此舉是「傷口灑鹽」，並表示將會嚴正溝通，向主辦單位表達嚴正立場。中華男籃隊在八強賽中一度領先多達21分，卻在決勝節因禁區核心高柏鎧陷入犯規麻煩，遭伊朗隊逐步追近比分，最終以3分之差飲恨，無緣晉級四強。比賽結束後，球員們神情落寞，令熬夜看球的台灣球迷心碎不已。然而，FIBA亞洲盃官方社群在比賽後，卻發出一張迷因圖嘲諷中華隊，搭配「叫救護車，但不是幫我」的文案，並在圖片上放上中華隊與伊朗隊的隊徽。本屆賽事，官方社群帳號從未發過類似帶有諷刺意味的貼文，此舉立刻引起台灣球迷的強烈不滿，怒批主辦單位不尊重中華隊，甚至認為比賽在裁判尺度不公下，已是「8打5」的不公平局面。面對官方社群的公然嘲諷，中華籃協對此表達了嚴正立場。籃協聲明指出，FIBA官方社群發布此類嘲諷式哏圖，是非常不恰當的行為。籃協強調，雖然勝敗是兵家常事，但身為中立的主辦單位，不該在輸球隊伍的傷口上灑鹽，此舉不僅分化了兩隊與球迷的情感，更與FIBA「凝聚人心，團結所有社群」（Bring people together and unify all community）的使命背道而馳。籃協強調，目前因時差關係，尚未聯繫到主辦單位及社群小編，但將會嚴正溝通並表達立場，捍衛中華男籃與台灣球迷的權益。此外，對於FIBA官方社群貼出的內容，TPBL（台灣職業籃球大聯盟）也在該則貼文下留言表達不滿，強調身為世界籃球最高管理機構，FIBA應對所有參賽隊伍與國家保持一致的尊重。