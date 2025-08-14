美國4月以國安名義發起232調查，針對半導體、藥品、關鍵礦產等多項重要產品及原料調查。美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)於7月底曾稱，調查結果將與兩周後公布，但本周仍無進一步消息。路透引述許多消息人士稱，調查結果將再度延後公布，因美國總統川普本周重點是周五在阿拉斯加舉行的美俄峰會，因此預計本週不會發布任何公告。
根據路透報導，引述4名知情人士說法，當中包含四位官員和產業人士，由於川普專注於其他事務，美國政府可能仍需數週時間才會宣布對藥品和特定行業的關稅調查計畫，這比最初承諾的時間要晚。
報導提到，在今年4月美國政府針對「依賴外國藥品是否威脅美國國安」展開232調查時，盧特尼克曾表示，預計審查將在5月中旬至6月中旬結束，但相關時程不斷延後；盧特尼克上個月又表示，基於該報告的關稅計畫將於7月底完成，隨後又在7月29日表示，可能還需要兩週。
一名歐洲官員認為，8月底前宣布這一消息的可能性不大，但他也強調，時間表可能會根據其他事態發展而改變。一家歐洲製藥商的消息人士表示，川普政府的重點是周五在阿拉斯加舉行的美俄峰會，因此預計本週不會發布任何公告。
當被問及媒體報導調查結果可能需要數週才能出爐時，白宮發言人強調，除非得到白宮證實，否則此類報導純屬猜測，拒絕透露有關製藥公司調查或涉及半導體的調查時間的更多細節。
路透在報導中引述消息人士說法指稱，預計川普政府將首先公佈針對半導體的國家安全調查結果，然後再公佈針對製藥業的調查結果，但這些都要等到數周後。
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導提到，在今年4月美國政府針對「依賴外國藥品是否威脅美國國安」展開232調查時，盧特尼克曾表示，預計審查將在5月中旬至6月中旬結束，但相關時程不斷延後；盧特尼克上個月又表示，基於該報告的關稅計畫將於7月底完成，隨後又在7月29日表示，可能還需要兩週。
一名歐洲官員認為，8月底前宣布這一消息的可能性不大，但他也強調，時間表可能會根據其他事態發展而改變。一家歐洲製藥商的消息人士表示，川普政府的重點是周五在阿拉斯加舉行的美俄峰會，因此預計本週不會發布任何公告。
當被問及媒體報導調查結果可能需要數週才能出爐時，白宮發言人強調，除非得到白宮證實，否則此類報導純屬猜測，拒絕透露有關製藥公司調查或涉及半導體的調查時間的更多細節。
路透在報導中引述消息人士說法指稱，預計川普政府將首先公佈針對半導體的國家安全調查結果，然後再公佈針對製藥業的調查結果，但這些都要等到數周後。
更多「川普宣布對等關稅」相關新聞。