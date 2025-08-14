7月丹娜絲颱風帶來的西南氣流，讓農地淹水，強風摧毀溫室，全台蔬菜供應量大減，菜價持續飆新高，青蔥一斤突破300元，香菜更高達840元的驚人價格。新莊公有市場菜販廖炯程接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時直言，「從來沒看過所有菜都這麼貴！」即便貴，蔬菜還是相當搶手，這幾天菜市場多了不少年輕的新面孔，但對於菜價卻感到陌生，廖炯程分享連鎖超市和傳統市場的單位換算，讓習慣在超市用包、公克的族群也能快速切換傳統市場的台斤計價。
廖炯程提到，最近蔬菜不好買，市場上看到不少年輕的生面孔，他推測應該是在連鎖超市沒搶到貨，轉戰傳統市場。但可以發現年輕族群上菜市場第一關就是報價的尷尬時刻，像青江菜一斤100元，需要拿起手機來換算，可能心中覺得比超市還要貴，後來他便立即換了個說法「炒一盤大概 40～50 元。」讓市場菜鳥們可以立即會意份量和價格，他說，通常會馬上成交。
這樣的情況屢見不鮮，他認為這是很明顯的價格誤區，舉例來說，像是買奇異果一顆 50～60元，但如果換算成一台斤就是200～300元，聽起感覺比蘋果、鳳梨、龍眼都還貴。而連鎖超市的蔬菜也是這樣計算，差不多一盤菜的份量大約250克，一包青江菜賣66元，看起來銅板價，但換算成台斤，其實就是一台斤158元。但在市場上喊一斤158元，早被罵翻。
超市、菜市場速算公式
廖炯程提供一個簡單的換算公式，像是去日本，大家通常就是日幣直接除以5去換算成台幣，菜市場和連鎖超市也可以如法炮製。他提供超市和市場價格換算的速算公式。
菜市場轉換成超市：台斤價先折一半，再打八折＝超市份量價
例：青江菜100 元/斤→ 100 ÷ 2＝50 × 0.8＝40元左右
超市轉換成菜市場：超市價乘兩倍再乘1.2＝市場台斤價
例：青江菜 66元/包→ 66 × 2 × 1.2＝158元/斤
