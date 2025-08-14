我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）即將在15日舉行雙邊會議，川普警告俄羅斯，若蒲亭不同意結束烏克蘭戰爭，將會面臨「非常嚴重的後果」。不過，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）警告的卻是印度，貝森特在受訪時表示，若川普與蒲亭的談判沒有成果，印度因購買俄羅斯石油遭加徵的25％關稅可能會再提高。根據《BBC》報導，貝森特美國時間周三接受彭博電視採訪時提到了川蒲會。貝森特先表現出對歐洲的不滿，「川普總統正準備與蒲亭總統會晤，而歐洲人只是在一旁抱怨他（指川普）該如何做，該做什麼」。貝森特強調，歐洲國家需要加入美國的制裁行動，「歐洲人需要願意實施這些二級制裁」。印度目前正因為購買俄羅斯石油，遭到川普政府的二級制裁，面臨額外的25％關稅，加上原本的對等關稅，導致印度將總共被加徵50％關稅。有專家指出，50％關稅實際上相當於美國對印度實施禁運，在這樣的條件下幾乎不可能存在經貿往來。貝森特表示，如果川蒲會的談判並不順利，對印度加徵的二級制裁關稅可能會再上調。不過貝森特也補充，最後的決定仍取決於川普的想法。這已經不是貝森特第一次將矛頭對準印度，貝森特周二接受福斯新聞訪問時也批評印度，在貿易談判中「有點頑固」。目前印度與美國的經貿談判持續進行中，但似乎不是很順利，印度對於農產品與乳製品的堅決保護，成為雙方達成協議的一大障礙。