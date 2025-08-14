我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭彤雯分享女兒美寶（如圖）考上台大的好消息，身為媽媽的她也差點感動到哭。（圖／蕭彤雯臉書）

▲蕭彤雯（左）的女兒美寶（右）外型清秀亮眼，完美遺傳媽媽的大眼基因。（圖／蕭彤雯臉書）

前主播蕭彤雯曝光好消息，昨（13）日大學分科測驗放榜，她興奮發文，表示女兒考上台大，雖未曝光科系，但蕭彤雯說，是女兒最想讀的兩個志願之一，身為母親的她，也很替女兒開心。蕭彤雯更分享，女兒在個人申請階段，直接繳出空白申請書，要全力拚分科考試，她也替女兒感到緊張，甚至在公布結果的前晚直接失眠，幸虧最後取得好結果，讓蕭彤雯笑說：「媽媽也差點忍不住要哭了」。蕭彤雯昨日在臉書發文，表示女兒「美寶」順利考上台大，「恭喜美寶得償所願，能考上心目中最想讀的兩個志願之一，真的很為她高興！」蕭彤雯分享，當初學測成績出爐後，美寶就決定全心投入分科考試，「甚至在個人申請時，繳交空白申請書（一個校系都沒填）。」在準備分科考試的過程，女兒全力以赴，蕭彤雯全都看在眼裡，「一路看著容易緊張慌亂的她，愈來愈穩定，一步一腳印的往前邁進，身為媽媽的我、真的很感動。」蕭彤雯更說，女兒把通知簡訊的電話填她的手機，希望媽媽先看到結果再告訴她，這讓蕭彤雯前一晚緊張到失眠，擔心如果女兒沒上，該怎麼安慰她。所幸最後美寶成功錄取台大，一家人都興奮不已。蕭彤雯也分享：「我們打電話恭喜她，聽著她因為高興且終於鬆了一口氣的哽咽聲音，媽媽也差點忍不住要哭了～好好準備開始精彩的大學生活吧！恭喜美寶」。蕭彤雯過去就曾在社群上分享美寶的證件照，當時不少人都稱讚美寶遺傳到媽媽的優良基因，是小美女。蕭彤雯在女兒在學期間，也曾到過學校演講，分享新聞主播的經歷，透過蕭彤雯曝光的照片，可以看出美寶高中就讀私立薇閣中學，學費並不便宜；美寶高中時的身高也早就超過穿著高跟鞋的蕭彤雯，成績與外型都很出色。