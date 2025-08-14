歷經726大罷免挫敗，加上美國關稅談判引發民眾反彈，近日媒體公布民調結果，總統賴清德、行政院長卓榮泰滿意度皆跌破3成，也讓內閣改組聲音再起，不過傳出綠營定調不換閣揆。對此，前立委蔡正元也向賴清德喊話，拜託千萬不要換掉內閣，才能讓在野黨有些可以批判、討論的對象。
蔡正元今（14）日受邀上《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》，他認為現階段的閣員非常好，千萬不要更動，像是行政院長卓榮泰，一定要留到任期結束，蔡正元接著逐一點名經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清、衛福部長邱泰源，以及赴美談判關稅的行政院副院長鄭麗君，他語帶諷刺地表示，這些都是非常優秀的官員。
蔡正元再次拜託，總統一定要留下這些人，畢竟台灣難得有這麼一個馬戲班子，讓國民黨以後要攻堅時不必那麼辛苦，才有些話題好談，若是換上優秀的內閣，那還真不知道要怎麼打接下來的選戰，看看台美關稅談判的結果，派出哲學系出身的鄭麗君談成這樣，難怪全民要繳20%的關稅。
蔡正元進一步說明，韓國派出去的談判代表是經濟部長、財政部長，但台灣的這兩位官員都不能派出去，出去只會丟臉，那就留在國內讓在野黨有個批判討論的對象，他也三度喊話賴清德，拜託留下來，這麼好的人選，「一個都不可以走」。
