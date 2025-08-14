今年中秋月餅玩起「聯名」活動，像是位在台北東區受貴婦、明星們喜愛的烘焙名店「巢屋Libreadry」，就攜手花蓮百年老店「豐興餅舖」，推出「綜合小月餅」、「蛋黃小月餅」等聯名月餅禮盒，與蛋黃酥、芋頭酥等經典品項， 業者表示開放預購一週，已有千萬元業績。另外，擁有米其林一星殊榮的「欣葉‧鐘菜」所隸屬的欣葉集團，也與米其林綠星名廚簡天才合作推出台式酥皮月餅禮盒。
📍東區排隊店「巢屋」x花蓮百年老店「豐興餅舖」
台北烘焙名店巢屋Libreadry，創立於 2020 年。創辦人蔡瑞通是台灣義式千層蛋塔排隊熱潮的幕後推手，當時還造成東區排隊超長人潮皆為搶買千層蛋塔。今年為迎接中秋節，巢屋Libreadry推出8款中、西式中秋禮盒。將法國、日本頂級原料，和台灣在地食材結合，開賣短短一週，業績就達到近千萬元。即日起至 9月15日於巢屋線上商城開放預購，8月31日前享早鳥優惠價。
推出「綜合小月餅」、「蛋黃綠豆小月餅」和「蛋黃小月餅」三款禮盒，是巢屋Libreadry與花蓮豐興餅舖推出的聯名商品，裡頭的艾許奶油小月餅及艾許綠豆小月餅是雙方共同研發的新口味。兩款皆使用法國頂級艾許（ÉCHIRÉ）奶油，手工製 27層酥皮。艾許奶油小月餅內餡為豐興秘製的白鳳豆沙、艾許綠豆小月餅則是清爽的綠豆沙餡。「豐興聯名-綜合小月餅（8顆）」禮盒定價840元、早鳥特惠價750元。
針對近幾年全台瘋蛋黃酥熱潮，今年巢屋Libreadry也推出8顆蛋黃酥的「經典蛋黃酥」禮盒，及 4 顆蛋黃酥搭配 4 顆芋頭酥的「經典綜合酥」禮盒，同時門市也提供單顆販售；另還有每年熱賣上萬盒的蝴蝶酥。「經典蛋黃酥（8顆）」禮盒定價990元、早鳥特價940元。
📍知名老台菜品牌「欣葉」x米其林綠星主廚簡天才
成立 48 年、以台菜聞名的欣葉國際餐飲，自2002年推出家傳私房配方的台式月餅受到歡迎，最具代表性的「干貝菜脯」、「私房伍仁」累積口碑至今，成為中秋必吃經典。集團旗下的「欣葉‧鐘菜」，更是多年蟬聯米其林一星殊榮。今年欣葉國際餐飲首度攜手米其林綠星主廚簡天才，推出「雙星聯名」的「星光饗月」台式酥皮月餅禮盒，四款口味包含松子太妃糖綠豆蓉、私房伍仁、干貝菜脯、知味咖哩，以「法式工藝 × 台菜靈魂」，即日起於LA ONE 、欣葉線上風味選 兩處開放預購，享早鳥優惠1,120元。
其中的新品「松子太妃糖綠豆蓉」，由法餐南霸天簡天才師傅獨家監製，以料理級手法慢火熬煮琥珀色太妃糖，融合法國奶油與葛宏德鹽之花的輕鹹平衡，甜而不膩；整顆松子在細滑且帶有奶油香氣的綠豆蓉餡中形成鮮明口感對比，酥皮入口層次分明。
📍「inari Izakaya 現代居酒屋」x 插畫品牌「小虎 day by ericoco」
MMHG 湘樂餐飲集團旗下的「inari Izakaya 現代居酒屋」今年中秋，攜手台灣人氣插畫品牌「小虎 day by ericoco」推出限量蛋黃酥禮盒《月光慢郵》，這款禮盒將色彩鮮艷的療癒插畫與經典美味巧妙融合，由人氣 IP 小虎化身月光信差，躍上包裝成為月光下愛的傳遞者。禮盒內含六入經典原味蛋黃酥，售價 899 元，即日起於TASTE by MMHG 官方網站限量販售，2025 年 9 月 4 日前訂購再享 95 折優惠!
📍台灣老品牌「郭元益」x 森永牛奶糖
另外，郭元益也宣布攜手百年品牌森永牛奶糖，推出秋節限定話題新作「森永牛奶糖Q心餡餅」，以36層手工酥皮打造酥、Q、綿密的三重口感，將經典冰沙餡餅注入森永牛奶糖，搭配紅土醃製鹹蛋黃與森永牛奶糖經典焦糖滋味製成的焦糖Q心麻糬，外觀更以直條紋手法演繹森永牛奶糖流淌意象。每盒520元，7月21日起於郭元益官網開賣。
