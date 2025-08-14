我是廣告 請繼續往下閱讀

55歲本土劇男星秦楊今（14）日爆出右眼失明，他透露，新店耕莘醫院的急診、眼科和腦神經內科檢查不出病因。直指是因為新店的醫院導致自己錯過黃金治療期，「真的是有夠離譜。」耕莘醫院還原當天檢查情況，並表示，理解突發健康狀況對患者及家屬帶來的衝擊，也會持續提供必要醫療協助。秦楊今透露自己右眼失明，更說，8月8日早上，右眼突然看不見，馬上到新店耕莘醫院急診，眼科、腦神經內科都檢查不出病因。他直指，已經錯過黃金治療時間，讓他當場崩潰，「因為新店的醫院沒辦法第一時間發現病因，錯失了黃金時期，真的是有夠離譜。」非當事醫師的耕莘醫院眼科主任陳志明表示，針對媒體報導演員秦楊（莊先生）於8月8日到本院急診就醫一事，耕莘醫院對社會各界的關心表示感謝，並向秦陽先生及家屬致上關懷與慰問。陳志明指出，經本院醫療紀錄確認，秦楊（莊先生）於當日就診時，已接受散瞳眼底檢查與視力檢查，結果顯示視力為0.9，散瞳眼底檢查亦無異常發現。由於症狀表現，懷疑為暫時性黑矇症，遂轉介至神經內科進行進一步評估。神經內科醫師也於當下開立抗血栓藥物並安排頸動脈超音波檢查。之後結果顯示雙側頸動脈皆正常。陳志明說，秦楊（莊先生）第二次回診（8/12）時，醫師為其開立抗血小板藥物（Plavix）以降低血管阻塞風險，並建議持續追蹤觀察。耕莘醫院強調，本院一向秉持「愛主愛人、尊重生命」的理念，致力於提供專業、謹慎且持續精進的醫療服務。理解突發健康狀況對患者及家屬帶來的衝擊，將持續提供必要的醫療協助與後續追蹤。