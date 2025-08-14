我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《黑白大廚：料理階級大戰》鄭智善（又譯：鄭至善）自稱酒量好，來台出席啤酒活動很開心。（圖／記者吳翊緁攝）

《黑白大廚》被中國抄襲 《一飯封神》全部複製貼上

鄭智善介紹 《黑白大廚》的頂級廚師

韓國知名主廚鄭智善（又譯：鄭至善）今（14）日來台出席啤酒活動，恰巧日前發生她參演的Netflix，連她的招牌菜：拔絲地瓜製作手法都一模一樣，被問及此事，鄭智善不方便多說，僅表示：「我有好好的看了。」對於自己研發的菜色被抄襲，她認為對方做比自己好吃，「那我會學習。」韓國《黑白大廚：料理階級大戰》是去年（2024）Netflix推出的料理實境節目，以「料理×階級」的設定與緊湊賽制引發熱潮，找來80名黑湯匙PK本來就小有名氣的20名白湯匙廚師，最終冠軍可贏得3億韓元（約台幣636萬元）獎金。中國《一飯封神》則由謝霆鋒當評審，找來100名廚師將他們依等級分成84名黑廚以及16名白廚，比賽現場更打造成1樓料理區以及2樓看台區，白廚可以從2樓往下觀看黑廚比賽，主視覺也用黑白、棋盤格的方式設計，簡直跟《黑白大廚》沒什麼區別。在《黑白大廚：料理階級大戰》擔任白湯匙的鄭智善耳聞後，曾看了《一飯封神》片段驚呼：「構圖不是很像嗎？一模一樣！」還說這已經超越參考的範疇，也發現《一飯封神》有些橋段根本「複製貼上」韓綜《拜託了冰箱》。鄭智善是韓國知名的廚師，但讓她廣為全球大眾熟知，就是2024年9月擔任Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》的頂級白湯匙廚師，一道經典的拔絲地瓜料理讓全球網友為之瘋狂，更是吸引很多台灣人、香港人、美國人、歐洲人慕名前往她在韓國開設的餐廳。鄭智善學習烹飪技能時，認識了料理主廚呂敬玉，呂敬玉給予鄭智善相當高的肯定，除了協助能力培養，還暖心分攤她的學費，對於鄭智善的職涯發展影響甚深。她畢業後，曾經在雀巢集團韓國分社工作，之後從首爾的廣場飯店在回到廚房，目前經營中式料理兼港式點心的餐廳「甜蜜蜜」，擔任主廚和負責人。