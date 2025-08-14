我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）即將在15日舉行雙邊會議，而在川蒲會前夕，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（14）日將與英國首相施凱爾（Keir Starmer）在倫敦見面，以替川蒲會做好準備。綜合外媒報導，在與澤倫斯基見面前，施凱爾說英國準備在必要時加大對俄羅斯的壓力，同時施凱爾也讚賞川普為了結束戰爭所做的努力。施凱爾表示川蒲會很重要，「我們離真正可行的解決方案，實現停火的可行途徑還很遠，但至少現在有了一個機會」。不過英國方面並未透露施凱爾和澤倫斯基稍後會談的具體內容，但澤倫斯基之前與歐洲多國領袖舉行線上會議，大家一致認為第一步應該是敦促俄羅斯停火，不應在沒有烏克蘭代表參與的情況下就烏克蘭領土做出任何決定。川普則是在川蒲會前夕對俄羅斯發出警告，指出如果蒲亭不同意結束烏克蘭戰爭，俄羅斯將會面臨「非常嚴重的後果」。