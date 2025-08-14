買房前後不少人會去查內政部實價登錄，不過有民眾在臉書社團買房知識家發文表示，他在今年買了房，入住後遇到鄰居，笑著跟他說「我6年前每坪買不到20萬」，讓他內心相當苦悶，詢問要怎麼撫平被笑「盤子」的心。其他人看到紛紛安慰他，認為鄰居應該要感謝他。
原PO在臉書社團買房知識家發文，表示自己今年買了房，總價是1300萬元，每坪價格37.5萬元，不過他查不到這間房子的實價登錄，社區最近一筆的實登是108年，當時價錢是每坪22萬元，房仲銷售時，也是給他附近老房的實登。
最近原PO正式入住，沒想到遇到鄰居「燦笑」對他說，「你是我們這裡買最貴的，我6年前買不到每坪20萬元！」讓原PO難過詢問，「我要怎麼回答跟撫平我被笑盤子的心？求同溫層」。
許多網友看到紛紛留言，「6年前的價格是要比什麼」、「直接問，那要不要用6年前的價格賣我」、「不然問他22萬賣你，他還有賺要不要賣」、「你不要放心上，6年前的時空背景跟現在完全無法相比，他們不懂行情才會這樣說。而且如果可以賣這麼高的價錢，他怎麼不賣⋯足足賺2.5倍⋯」。
也有其他人認為，原PO幫忙拉高社區的房價， 鄰居應該會對你很尊敬才對、「鄰居應該要感謝你」，也有人安慰原PO，沒有實價登錄代表是買賣流動率極低的社區，「一定是黃金物件，大家買了就不賣，相對保值，以後就是1300萬起跳，恭喜你買到」。
資料來源：內政部實價登錄、買房知識家
