楊柳颱風已於昨（13）日下午出海，但仍對台南造成災情，頂山國小廢棄校舍屋頂被颱風吹落毀損，恐引發社區安全疑慮。立法委員陳亭妃與市議員蔡秋蘭今日立即舉辦現場勘查，邀集台南市教育局、後港國小、黑面琵鷺保育協會、頂山社區發展協會，針對後續安全處置及土地、建物利用方向做出明確結論。陳亭妃表示，雖然頂山國小已廢校，但建物仍位於社區範圍內，若屋頂結構鬆動或損毀，可能對出入人員及周邊居民造成危險。她當場決議，必須於明日立即拆除所有危險的鐵皮屋頂，杜絕安全死角。陳亭妃指出，該校在十年前的檢測結果為「堪用」，但多年來歷經多次地震與颱風，現況是否依然安全必須重新確認，她也要求學校要聘請專業單位對目前存在建物進行完整安全評估。針對評估結果可能出現的不同情形，陳亭妃提出兩套處理方向，若評估為危險建物，因土地屬國有財產署，改變用途須變更地目並採有償撥用，屆時會邀集國有財產署、市政府、區公所以「對地方與人民最有利」的方向做最大考量，用專案處理來迅速解決相關程序；若評估結果認定建物非危險建物，則將依現有方向提報災修計畫，修復屋頂及相關受損設施，使場地可安全再利用，服務在地居民與保育生態需求。陳亭妃強調，「任何建物都是安全第一」，即便頂山國小現在已廢校，學校建物若有安全疑慮，不僅影響仍在使用學校的人員和社區居民，也難以進行活化利用。因此，必須以社區居民的安全、需求為前提，討論校舍未來的利用。