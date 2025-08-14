我是廣告 請繼續往下閱讀

由韓國Second Dive開發、Com2uS Holdings發行的次世代 MMORPG《阿瑞斯：命運的選擇者》（Ares: Rise of Guardians）於今（14）日在台舉辦盛大事前預約記者會，宣布台港澳預約正式啟動。遊戲代言人邊荷律也以啦啦隊造型閃亮登場，並贈送象徵好運與遊戲大賣的「旺來」給遊戲公司，現場更是揮毫寫下「旺」字，為《阿瑞斯：命運的選擇者》給予滿滿的應援與祝福。記者會現場以星際戰場為主題打造沉浸式舞台，並開放高規格實機試玩，吸引眾多遊戲KOL前來體驗，並代表玩家與研發團隊進行交流，為玩家探得更多第一手遊戲情報#圖說：邊荷律出席《阿瑞斯：命運的選擇者》記者會，並獻上「旺來」祝福。《阿瑞斯：命運的選擇者》以一款以高品質美術、差異化戰鬥系統與沉浸式星際世界觀為核心亮點的跨世代手遊，遊戲最大特色之一便是立體化的空地雙戰場，玩家能自由穿梭於地面與空中，享受高速移動與多層次戰鬥的樂趣。遊戲核心的「機甲戰鬥系統」讓玩家能透過機甲來即時切換四大職業，帶來流暢的操作手感與多樣化戰術選擇。搭配高品質的科幻美術與沉浸式世界觀，整個星際戰場不僅視覺衝擊感十足，更讓玩家彷彿置身電影級的未來戰爭場景。同時，本作支援手機與 PC 跨平台遊玩，讓玩家隨時隨地都能加入守護者軍團，展開屬於自己的星際冒險。Com2uS Holdings代表鄭哲浩表示：《阿瑞斯：命運的選擇者》是一款超越傳統手遊水準的MMORPG，不僅在遊戲性與系統設計上具備明顯差異，更開啟了 MMORPG類型的新篇章。我們以高水準美術與完整世界觀，打造一個既科幻又貼近玩家的近未來宇宙，並透過獨特的戰鬥系統，帶來節奏緊湊、打擊感十足的戰場體驗。」另外，遊戲開發商Second Dive代表潘承哲則是希望透過空地雙戰場、高速戰甲切換與細膩美術，呈現出獨特的未來戰爭舞台，讓玩家體驗到前所未有過的科幻戰鬥快感。《阿瑞斯：命運的選擇者》於台港澳市場運營策略上，將選擇與智冠MyCard攜手合作，利用在地化的內容征服玩家，對Com2uS Holdings而言，在台港澳地區絕對不是單純的在地上市，而是要基於完整的本地最佳化策略，成功札根當地市場。對此，《阿瑞斯：命運的選擇者》特別為台港澳的玩家規劃出專屬寵物以及座騎，未來甚至有可能將遊戲背景結合台灣知名建築，讓玩家產生更濃厚的遊戲認同感。活動現場最大焦點莫過於韓國人氣啦啦隊女神邊荷律的驚艷亮相，身著啦啦隊應援造型的她，一登場便成為全場鎂光燈焦點，並特別獻上象徵好運的「旺來」。隨後，更與原廠代表共同研磨揮毫，寫下象徵祝福與氣勢的「旺」字，為遊戲上市討得好彩頭，也寓意《阿瑞斯：命運的選擇者》即將在台港澳市場一飛衝天。邊荷律也在現場宣佈自己身上這套特別為遊戲應援所打造的服裝，也將在遊戲中做為時裝造型登場，同時呼籲玩家們趕快進行事前預約就能獲得邊荷律專屬啦啦隊時裝：「希望大家和我一起，在《阿瑞斯：命運的選擇者》寫下屬於自己的傳奇！」本次記者會特別設置了六台高規格PC試玩區，完美展現《阿瑞斯：命運的選擇者》的戰鬥節奏與視覺張力，讓現場來賓搶先體驗沉浸式的未來戰場。當現場KOL坐上試玩座位時，不僅感受到戰甲切換的高速操作手感，更在空地雙戰場的立體作戰中驚呼「就像真的衝進了未來戰場！」現場媒體拍攝區還安排了COSER於試玩區互動留影，將星際戰鬥的臨場感推向高潮。透過這次的實機試玩，KOL們除了率先體驗到《阿瑞斯：命運的選擇者》機甲帶來的戰鬥爽感外，更把握機會與製作團隊會談，為玩家挖掘出更多第一手遊戲情報。記者會現場在邊荷律與原廠貴賓共同點亮象徵「戰火覺醒」的能量核心時，也正式宣告《阿瑞斯：命運的選擇者》事前預約火熱展開，即日起參加預約活動的玩家，將可獲得邊荷律專屬時裝，以及限定坐騎、寵物等豐富獎勵。玩家們趕快呼應邊荷律的召喚，搶先一步投入星際冒險，成為守護者軍團的一員吧！想獲得更多第一手遊戲消息，敬請持續關注《阿瑞斯：命運的選擇者》官方FB粉絲專頁。