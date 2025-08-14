我是廣告 請繼續往下閱讀

核三延役公投將於8月23日投票，針對重啟核三議題，民眾黨主動出擊宣講，而網美「咪咪」劉芩妤近日投入宣講，她在節目中被問及如何回應「核廢料放你家」的攻擊時表示，「我就跟他說：沒關係，放我家，然後煙囪排你家！就是拉一條煙囪線，直接灌你家，然後核廢料放我家」，更嗆補教名師呂捷，「我覺得呂捷就是好好去教歷史，不要碰核能，因為他真的不懂！」。劉芩妤12日在《誰來早餐》節目表示，許多反核人士無時無刻都要問核廢料放哪？「我們已經講過一百遍又一百遍了！」劉芩妤指出，每一個核電廠在蓋的時候，裡面的空間，就足夠放它原本的核廢料，濕式貯存。劉芩妤續指，核三廠在2032年會建置完工。這段時間，就是乾式貯存還沒有發展好的時候，濕式還可以放500多束的燃料棒。劉芩妤強調，18個月換一束的話，總共約15年的時間，才會換到500多束，「那，2032年的時候，（乾式貯存）就已經好了啊！」主持人朱凱翔則問，反核人士只會跳針核廢料放誰家，該怎麼辦？劉芩妤表示，「對呀，我就很累，所以最後我就跟他說：沒關係，放我家。然後煙囪排你家！就是拉一條煙囪線，直接灌你家，然後核廢料放我家。」劉芩妤強調，現在的核廢料，已經不只是核廢料，未來第四代反應爐可以利用目前這些核廢料去發電。朱凱翔直酸，現在的反核大將呂捷有一個橡皮筋理論，什麼繩索500次會斷掉，怎麼知道501次誰會被掛上繩索？劉芩妤則嗆，「我覺得呂捷就是好好去教歷史，不要碰核能，因為他真的不懂！」劉芩妤指出，沒有核能只能用40年的物理限制，是因為反托拉斯法、反壟斷，美國核電廠是民營，但他們現在也發現這不合理。如果這東西蓋得好好的，又那麼安全，那為什麼不繼續用，還要浪費錢蓋新的？所以他們94座的核電廠，現在有84座都已經延役了。