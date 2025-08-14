我是廣告 請繼續往下閱讀

▲温昇豪（右2）與羅慧夫顱顏基金會長官及個案家庭合影。（圖／財團法人羅慧夫顱顏基金會提供）

金鐘視帝温昇豪今（14）日出席羅慧夫顱顏基金會「無盡傳愛」年度募款記者會擔任愛心大使，他感性呼籲社會「拿掉有色眼鏡」，用友善態度看待顱顏孩子，並透過與患童互動的影片分享純真笑容與陪伴力量，溫昇豪透露自己小學時也有一位唇腭裂的同學，談到如果他同學有如今資源：「他的人生或許會不一樣！」他也透露基金會18年如一日的陪伴深深打動自己，希望大眾能以定期定額方式持續支持，讓愛延續。温昇豪今日同框一位出生時被醫師宣判「僅能活7天」，如今已經4歲的，他在今年5月參與顱顏家庭一日遊活動，陪孩子們闖關、手作、吹泡泡，感受到無比的快樂與真誠，他回憶小學時曾有唇腭裂同學，雖手術成功，仍受語言困難與異樣眼光影響，當得知現場笑容燦爛的女孩萁萁正接受語言治療時，他感嘆：「若我的同學當年也有這樣的資源，人生或許會很不同。」近期在戲劇《整形過後》中飾演整形外科醫師的温昇豪，對整形的價值有更深認識，他指出整形的核心不僅是外觀美化，更重要的是恢復功能、讓患者生活重回正軌：「這才是整形外科真正的意義。」他也希望透過自身影響力，推動大眾理解顱顏孩子需要的不只是醫療，還有持續的關懷與接納。羅慧夫顱顏基金會自1989年成立以來，已服務超過9萬人次顱顏患者，平均陪伴時間長達18年，温昇豪呼籲社會各界可透過定期定額捐款成為孩子的後盾，讓他們獲得語言治療、心理支持與經濟援助，走過生命難關，他強調：「每一份支持，都是改變孩子人生的力量。」