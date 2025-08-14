我是廣告 請繼續往下閱讀

▲週末前天氣天氣回歸穩定，但下週水氣增加、南方雲系北移，全台有雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

氣象署指出，楊柳颱風離開後，台灣回到太平洋高壓主導的環境，白天氣溫炎熱，午後會有些雷陣雨，今（14）日全台各地高溫幾乎都有35度以上，大台北不少地區也衝破36度以上，新北三峽更是出現38度高溫。1、新北市三峽區：38.0度2、新北市五股區：36.6度3、桃園市蘆竹區：36.6度4、雲林縣斗南鎮：36.5度5、新竹縣竹東鎮：36.2度氣象署預報員官欣平提醒，未來幾天，台灣以偏東風環境為主，北台灣、桃竹苗高溫要特別留意36度以上氣溫；週五至週六（8/15至8/16）北部25至36度、中南部25至34度、東半部25至33度。官欣平也指出，週五、週六台灣天氣會更穩定，西半部上午偏晴朗，下午苗栗以南有午後雷陣雨，山區雨勢比較大；週日至下週一（8/17至8/18），南海到菲律賓的低壓區會有雲系往北移動，台灣各地的降雨機率都會增加，務必持續關注天氣預報。