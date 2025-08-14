我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柴智屏籌備中的新電影《後街女孩》，將有她較少碰觸的黑幫元素。（圖／群星瑞智提供）

▲張威縯希望將漫畫中天馬行空的安排，拍得較具真實感。（圖／群星瑞智／提供）

最擅長拍攝日本動漫改編影片的偶像劇教母柴智屏，宣告和《角頭》系列監製張威縯（宏哥）強強聯手，拍攝結合黑幫與偶像女團等元素的新片《後街女孩》，原作漫畫描述3個20多歲的黑幫混混，因為犯錯被組織的老大下令變性成女性，組成偶像女團替老闆賺錢，充滿奇想趣味。柴智屏想過找3男3女接棒扮演同一人物的不同階段，笑道：「我現在決定要和宏哥一起混黑道！」由於《流星花園》、《貧窮貴公子》等成功搬上螢幕的經驗，柴智屏表示和日本方面談版權非常順利，可是黑幫生態的部分自己一無所知，剛好與張威縯在餐敘上認識，敲定彼此合作。張威縯認為《後街女孩》的故事中，老大的演員非常重要，因為一般黑幫片中的小弟會對老大死忠，多半是彼此情義深厚，但只是為了被老大逼迫就變性成女孩，為他賺錢，他笑道：「我一定要找到適合的老大，去說服觀眾，雖然是漫畫比較天馬行空，但還是希望貼近現實。」《角頭》系列拍到現在，出現過一堆老大，但張威縯透露，目前想過的5、6個人選，其中只有一位演過《角頭》。柴智屏和他都想過3男3女接棒扮演同一個人物的不同階段，排除男扮女裝的反串演出，因為女團之後要唱跳，男女之間的走路樣子、舞動的姿勢和感覺都不會一樣。張威縯更表示，如果要再做得更細緻一點，可能要去變性手術很知名的泰國出一趟外景，柴智屏則重視扮演同一個角色的男女演員，有沒有在氣質、神態上能夠符合，比外型像不像更重要。柴智屏談到3個女生的選角，坦言希望用新人演出：「希望找到可以唱跳又能演戲，然後又具黑道氣息的，我覺得觀眾會喜歡。」至於選擇標準，她解釋：「現在年輕人很喜歡韓團，他們已經幫我們定了標準，但我覺得一定要長腿，然後現在的韓團都有各自功能擔當，希望找到3個人也都各自有強項，無論是顏值、或是唱跳都可以。」在電影成本部分，張威縯透露資金絕對會有一定的規模，要讓觀眾感受到他們很用心在拍。柴智屏笑言對成本沒有概念，可是很清楚包括服裝造型、舞台設計等等都會要花錢。至於在合作上，意見部分誰做主？張威縯笑說：「當然是聽柴姐！」柴智屏笑回：「能有宏哥這樣說，感覺有一個非常堅強的後盾，但我想我們應該不會有太多衝突，就是大家把資源拿出來。」目前《後街女孩》正在發想劇本，預計明年年底開拍，選角部分並不會大規模海選，但會有徵選公告，開放所有人來嘗試，柴智屏透露在計畫曝光後，已有很多身邊的好友、經紀人開始推薦人選，值得觀眾拭目以待。