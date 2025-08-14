我是廣告 請繼續往下閱讀

印度卡納塔克邦班迪普爾國家公園（Bandipur National Park）近日發生一起離奇案件，一名男子在公路開車途中，發現一頭野生大象在路邊，停下車輛，試圖靠近大象自拍，當時正在吃東西的大象被干擾後，隨即衝向男子，男子逃脫不成慘摔在地，甚至被大象脫褲，慘狀全被旁人紀錄。根據《印度快報》與《每日郵報》報導，一名名叫巴薩瓦拉傑（R Basavaraj）的男子，於10日傍晚開車在公路上，到達一座寺廟附近，發現一頭野生大象，男子闖進寺廟附近叢林中，試圖靠近大象自拍。未料，大象被突如其來的強光激怒，隨即轉向男子開始進行追逐，巴薩瓦拉傑立刻逃跑，只見大象腳步迅速，儘管男子奮力逃脫，但當男子準備由草地跑上道路時突然跌倒，被大象追上，男子跌倒後褲子稍稍滑落，竟當場被大象脫褲，大象踩過男子後高歌離席，並未有進一步攻擊。報導提到，有現場目擊者指出，男子試圖與這頭大象合影的當下，大象正在路邊吃胡蘿蔔。卡納塔克邦森林部門官員根據《野生動物保護法》（Wildlife Protection Act）等罪名，針對男子處以25,000盧比（約新台幣8,552元）的罰款，因男子違反保護區內禁止下車以及靠近野生動物的相關規定，對野生動物造成干擾，男子還被要求錄製影片認罪。林業部門指出，這種魯莽的行為不僅危及人類生命，還會引發動物難以預測的危險行為。報導指出，印度擁有超過3萬頭野生大象，約佔全球亞洲象總數的60%，隨著旅遊業的發展，人類與野生動物之間的衝突也日益增多，而衝突往往源自於對邊界和安全規則的漠視。