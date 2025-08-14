我是廣告 請繼續往下閱讀

調查期間停職與否「再討論」 醫事司：函釋預計8月中開會

狼醫查詢平台上線後，可在衛福部醫事查詢系統以「醫事人員性別事件資訊專區」搜尋到判決確定的醫事人員。立委陳菁徽質詢時提到，有3位醫師還在執業，但並未送懲戒。立委林淑芬則指出，網站還有許多資訊都未顯示。衛福部長邱泰源說，對於調查期間，是否要停職需要開會討論。衛福部醫事查詢系統設立「醫事人員性別事件資訊專區」，內容可找到涉及性平有領證之醫事人員，內容揭露相關醫事人員的姓名、專科別及執業縣市，也可看到判決書內容。國民黨立委陳菁徽提到，對於醫師被平台揭露後，仍有3人執業，質疑是否有移付懲戒。先前也曾提及要求衛福部要進行更清楚函釋。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，調查期間是否要予以停職尚需開會討論；函釋部分預計8月中召開會議，對於《醫師法》提到的違背醫學倫理有更明確定義，可提供給各縣市衛生局及醫師公會。民進黨立委林淑芬則是多次質詢狼醫平台，而今日再次問到相關議題，她指出，相關性平案件有許多都沒有揭露，但不會因為沒揭開就不存在，這類案子是會讓受害者有權勢壓力、心理創傷，卻有很多是無法進入訴訟程序。林淑芬表示，有醫師換了名字、跨縣市執業，但醫事查詢系統根本查不到，這部分衛福部沒有整合，有些懲處紀錄也未被揭露，也讓很多民眾辨識狼醫的困難度很高，變成不良醫師的保護傘、狼醫的護身符。邱泰源則說，預計半年會提供懲戒紀錄揭露。