我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席將於10月改選，近日傳出，呼聲最高的台中市長盧秀燕決定不選了，讓「挺盧派」大感焦慮。對此，國民黨國政基金會副執行凌濤今（14）日重申，現任黨魁朱立倫多次提及盼順利交棒，但卻有特定人士，東喊誰卡誰、西逼誰不承擔，到處找寄生宿主，東罵西罵，自己對黨的作戰不僅沒貢獻，也無長遠主張，「把黨主席選舉當成自己的求職大會」。國民黨主席改選話題持續延燒，外傳黨內呼聲極高的盧秀燕考慮不參選黨主席，讓黨內「挺盧派」錯愕，前國民黨秘書長李乾龍受訪時也直呼，盧秀燕還是國民黨最大公約數，「我跟前立法院長王金平這幾天有碰頭，跟縣市議長都有接洽」，大家還是希望盧秀燕承擔重責大任。凌濤今天在節目「不演了新聞台」談黨主席改選議題，先是提到想要搶先講待會要發的臉書文內容，等一下在「點名」是誰，之後動怒開嗆，朱立倫多次表態交棒，也說過「期待盧市長順利交棒」，「現在卻說我們卡盧？所有人都可以表態要選，可是真的不要有一些人一直要找代理人，或幫別人找代理人，你自己選嘛！你一下寄生台中、台北」、「726之前，你有出一毛錢嗎？你有站台、全台灣跑嗎？沒有的話閉嘴嘛！」凌濤再嗆聲，726完勝，這幾場造勢花了上億，你有出一毛錢嗎？「如果今天我都不爭了，你還抓著人家打，你可以出來點你要選，一來抓現在認真的團隊打，打完又抓宿主說為什麼不承擔，你是要把黨內認真作戰的人搞死是不是？」凌濤稍早也在臉書發文，提及從上次的「麻將翻桌CF」、「零日青鳥攻擊CF」，726全黨從上到下、各地聯防團結完封，黨中央團隊再次發揮最大創意空間，今天上午由朱立倫與青年夥伴推出「萊爾校長CF」，希望結合藍白力量，與中間選民及民眾黨夥伴共同努力推進核三延役公投，讓台灣走正確的能源方向。凌濤提到，正值任期屆滿之年，主席期盼黨內討論不要讓作戰產生紛亂，所以早在五月就直白拋出「順利交棒」，而在726完封勝利的隔幾天，再度於中常會提及「放心交棒」，時程訂在823之後，希望823之後大家有充分時間表態，結果特定人士，東喊誰卡誰、西逼誰不承擔，到處找寄生宿主，東罵西罵，自己對黨的作戰不僅沒貢獻，也無長遠主張，「把黨主席選舉當成自己的求職大會」。凌濤說，如果國民黨走向一個新階段，少數特定人馬的起手式是批鬥攻擊，未來會是一個團結的國民黨嗎？相信朱立倫、盧秀燕、蔣萬安，以及多位被點名的人士，823前對這些炒作都會很無奈，也很困擾，戰鬥未結束，就由少數人開始炒作，只怕會讓目前正在努力奮戰的將士心寒。凌濤最後直呼，眼下還有七位立委奮力反惡罷、還有重啟核三延役公投要努力，「這些人適可而止吧？」