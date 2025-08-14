我是廣告 請繼續往下閱讀

核三重啟公投將於8月23日舉行投票，中選會也陸續辦理5場意見發表會，第4場於今（13）日上午10時登場，由正方代表、台灣民眾黨主席黃國昌，與反方代表、「暖暖蛇青少年共學團」自學畢業生吳亞昕，正面交鋒。吳亞昕年僅20歲，她曾透露自己第一次參加反核行動時，年僅6歲，然而吳亞昕的表現卻與總統賴清德日前強調的「核三安全是科學問題」說法相距甚遠，讓醫師蘇一峰表示，「情緒勒索大家反核」。今年剛滿20歲的吳亞昕透露，自己第一次參加反核行動是在2011年4月30日的反核大遊行，當時她只有6歲。吳亞昕坦言，自己一開始對於核後端、反應爐、地質斷層等名詞都一直半解，後來才漸漸了解，核廢料需要花上幾十萬、甚至幾百萬年才能處置。吳亞昕指出，核災後當地的農、漁產品被世界各地拒絕進口許多年，而在許多人心中，福島這個名字成為無法抹滅的記憶與恐懼，也在辯論中朗讀「來自福島青年的一封信」。吳亞昕認為，自己的學經歷可能無法跟許多專家比擬，不過她是社會的一員，有表達意見的權利，也應被視作公民。而賴清德13日面對核電議題才強調，「面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，我們都知道安全是科學問題，不是公投能夠解決」；對此，蘇一峰今（14）日在臉書發文狠酸，「核能是科學問題，可是找自學反核少女來代表辯論，不找學者」。蘇一峰痛批，吳亞昕用「只是一位公民」、「我不專業不科學但是反對核能」等言論，附加一封日本少年的來信，用非科學和錯誤的甲狀腺癌資料，情緒勒索大家反核。網友們也紛紛留言表示，「雖然我說不出一朵花，總之我不准你們用就對了」、「那封信最好笑，民進黨有說不完的故事，日本的友人、鄉下的阿嬤、假裝特地從美國飛回來的青年，故事愛怎麼生就怎麼生，一騙再騙騙不完」、「如果是科學問題，是否應該聽專家的建議，專家似乎是挺核能的喔」、「甲狀腺癌跟核能有何屁關係，為反核可以亂扯一通」、「嘴巴喊科學、民主，實際作為反科學、反民主」。